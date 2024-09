La confesión de Cata Ferrand sobre el inicio de su relación con Federico Buysan como la "tercera" y el día en que le escribió a su ex

"Yo la veía a ella, a su familia, y le tenía mucho cariño, podríamos ser amigas porque tenemos una forma de ser parecida, tenemos gente en común, yo ya los conocía. Un día le tuve que escribir un mail porque sentía un dolor profundo, sentía que me desilusionaba a mí hacerle doler a alguien que no se lo merecía. Y no te puedo explicar la respuesta de ella, la capacidad, los ovarios, el amor que me dijo que le tenía a Federico, y que esto era cuestión de tiempo", sumó.

Ferrand aseguró que tanto ella como Buysan tienen una muy buena relación con la mujer, que aprecian a su familia y pareja actual, y que esa situación se construyó con el tiempo y con "honestidad".

"Todos actuamos de una manera muy genuina y honesta a pesar de tener que encarar esto. Es nuestro gran triunfo", concluyó.