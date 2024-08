"Yo no le endulzo los oídos a nadie": el enojo de Rafael García con una pregunta sobre los jugadores de Tercera de Nacional que Federico Buysan le aclaró

El DT dijo que habla con Martín Lasarte, DT de Primera, sobre los juveniles y luego “es él quien decide” si los tienen en cuenta.

rafa garcia.jpg Rafael García dirigirá a Nacional este sábado @Nacional

En un momento de la entrevista, Buysan mencionó el caso de Jairo Amaro, volante de Tercera que fue ascendido a Primera en vez de fichar a Ivo Calleros, un jugador que iba a llegar desde otro club.

“Eso estaría bueno que suceda todo el tiempo”, dijo García sobre la decisión que tomó Nacional. “Siempre los nuestros son los mejores. Antes que traer a un jugador de otro equipo, tienen que jugar los nuestros, de Tercera. Porque los nuestros son los mejores”, agregó.

Luego, más adelante en la nota, Buysan volvió a hablar sobre la frase que dijo el DT.

“Dijiste una frase que fue firme y que para mucha gente es música para sus oídos: ‘os nuestros son los mejores’”, señaló.

A lo que Rafa García lo cortó. “No, no, no. Para mí no es música. Lo que yo digo es la verdad tal cual, literal, de lo que yo pienso. No hay ninguna música”, señaló.

rafa garcía.jpg Entrenamiento de Nacional con Rafael García Foto: @Nacional

“Es mi verdad, es lo que yo estoy convencido”, agregó. “No lo digo para quedar bien. No tengo necesidad de quedar bien con nadie porque yo no respondo a nadie, no tengo ninguna necesidad ni nada con nadie. ¿Me entendés?”

“Lo que yo digo es mi convicción. Yo estoy convencido que los ugadores de Tercera están preparados para jugar en el primer equipo de Nacional. Me gusta preparar los jugadores para que juegan en Nacional, no en otro equipo”, dijo García.

En ese momento Buysan le aclaró: “Creo que no entendiste lo que te quería señalar, no era por lo que declaraste, sino por el hecho de que hay mucha gente en el club que trabaja para eso. Por eso para mucha gente es como música para el oído decir que vos, que sos un referente del club, digas eso”.

“¿Pero la música en el buen sentido dijiste? Ah entendí mal”, le dijo García.

“Entendía como que quería endulzar oídos. Y ni loco, yo no le endulzo los oídos a nadie, ni a mis hijos”, sostuvo el DT de Tercera, que luego de la aclaración siguió con la nota.