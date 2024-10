La locutora argentina "La Negra" Vernaci anunció que tiene cáncer y que deberá hacerse quimioterapia

“Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar, no me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que quizás vaya a estar un poquito más irascible. Lo lamento, les va a pasar, lo siento mucho”, dijo.

"Gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio. Me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio porque sabés todo lo que va a pasar. A cada uno le pasan cosas diferentes. Yo no sé lo que me va a pasar a mí, no tengo idea, es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar”.

Luego, concluyó: “Lo que yo siento y lo que quiero transmitir es que con la quimio, lo que uno sabe, que estos efectos colaterales horribles que te hacen vomitar, que te debilitan, que te bajan las defensas, que te hacen caer el pelo, son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas”.