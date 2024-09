La molestia de la China Suárez con los rumores sobre su vida sentimental: "Que loco tener que estar dando explicaciones, es agotador"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/infobae/status/1835812059545477583&partner=&hide_thread=false Eugenia La China Suárez, íntima: "Siempre fui de estar de novia. Pero también creo en la amistad entre el hombre y la mujer" Encontrá la entrevista completa acá https://t.co/Be6cBaTNTb pic.twitter.com/3DtlWz81Um — infobae (@infobae) September 16, 2024

"Cualquier presencia masculina, y mis amigos lo saben y se ríen, ya es un noviazgo. Por ahí estoy caminando, termino una reunión con un productor, y estoy pendiente, porque digo 'si me sacan una foto ya estoy con él'. No es que me jode, pero a veces me cansa", afirmó la actriz y cantante.

"Es agotador que de todo se haga algo tan grande", concluyó.