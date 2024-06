Denunciaron a Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos por abuso sexual en Argentina: el uruguayo contraatacó y respondió

"A partir de ese momento él empieza a ofrecernos sus servicios, como que nos conseguía sponsors y que nos cobraba un porcentaje. Nos pareció perfecto, entonces yo le pasé todos mis contactos para no trabajarlo directamente, a los que le vivo pidiendo cosas todo el tiempo, para que él se encargará de comercializar de alguna manera esa parte vendible de la ceremonia, que era la fiesta. A partir de ese momento me empiezo a dar cuenta que cosas que tenía que llegar no llegaban, de repente me llama una persona que la propuesta que le había hecho Tadeo no le servía. ¿Yo le pregunto cuál era? Justamente era la persona que nos proveía las pantallas y el sonido, gente muy prestigiosa acá en nuestro país, y me dice que Tadeo no lo había llamado para pedirle nada de la fiesta. Que Tadeo la había llamado para venderle una pantalla de LED en 5000 dólares. Ésta persona le dice que para comprarla, debería antes verla. Cosa que era imposible para Tadeo hacer, por lo tanto no solamente no la compra, sino que me llama y me alerta. Me dice; mira que este chico está llamando a tus contactos para hacer negocios propios. Empiezo a llamar a estas personas, que le había dado el contacto y todo el mundo me decía lo mismo; que les pedía un préstamo, que les ofrecía el alquiler de un coche, que les ofrecía facilidades o descuentos en grandes restaurantes. Todas mentiras, todas mentiras".