Fuerte respuesta de Jimmy Castilhos al escritor Nicolás Márquez

"Me emocionaron mucho las lágrimas de Flor de la V, cuando contó que agarró la valijita y dijo; me voy a hacer mi vida. Y le cayeron lágrimas, que nos cayeron a todos. Esto demuestra que hay una enorme cantidad y porción de la sociedad, que sigue estando instalada en el odio, en la desinformación, en la desculturalización y en la falta total de evolución espiritual, que sin ello no tenemos nada. Expresar la libertad, también es expresar y decir; esto no. Basta de esto. Es como que mañana hicieras un congreso pro nazi y tengas que agrandar el recinto, porque se llena de nazis. Bueno eso es preocupante.

Primero se habla de números que son inexistentes. Ese 75 % que dice que los homosexuales somos más transmisores del VIH, eso es mentira, ese dato es mentiroso. Como todo ese fake news que se arma para volver a demonizar a personas que nos hemos ido ganando derechos, a través de ir sufriendo pedradas año tras año, siglo tras siglo y que gracias a otros que han sacrificado su vida por nosotros, hoy nosotros podemos disfrutar del casamiento, de la adopción".

¿Podemos decir que hoy no son discriminados?

"De no ser discriminados, siempre te bancás un: ¨putazo¨ desde el ómnibus, de un bondi que pasa. Siempre ta va a ocurrir. Pero que vos lo veas instalado desde la institucionalidad, sí, me parece peligroso. Me parece muy peligroso".