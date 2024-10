Los cowboys de Succession y más: los recomendados de la semana de Picnic!

Regreso con este Pícnic escrito desde el viejo mundo con la mira en mi mundo (con un día de retraso, culpá a los aviones). En estas vacaciones he caminado mirando mucho para arriba, como lo vengo haciendo desde hace un tiempo cuando no ando corriendo y me permito un tiempo para disfrutar de la vista. En Montevideo, y en Barcelona -desde donde escribo esta edición- hay mucho para mirar para arriba, que luego te lleva a descubrir historias que entrelazan la coyuntura de un lugar en una determinada época y la arquitectura que derivó de tal o cual cosa. Aquí he mirado largo y tendido las 18 torres de la Sagrada Familia, el templo que se comenzó a construir a fines del siglo XIX, aunque su arquitecto, Antonio Gaudí, sabía entonces que todavía no había forma de materializar lo que había imaginado.