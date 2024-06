Maxi de la Cruz, nuevo presidente: "No tengo moto y no me crecen la patillas"

Durante la presentación de prensa El Observador conversó con el actor y presentador uruguayo a cerca de este nuevo desafío: ¨Este presidente puede estar en cualquier parte, el mundo está globalizado, puede ser presidente en cualquier país este hombre. Ganó en elecciones transparentes, la trama no pasa por ahí. Al contrario, creo que se sorprende de lo que le pasó y está muy expectante por cómo va a encarar a la gente. Por eso se encuentra con este psiquiatra (Miguel Ángel Solá), no tiene mucha confianza con éste hombre, ni lo conoce. Como que la primera vez lo mandan ahí".

– ¿Le sucede algo a este presidente cuando tiene que asumir el cargo?

– Transcurre en tiempo real. El presidente se encuentra ese mismo día que va a hacer su discurso, le pasa algo y trata de solucionarlo de alguna forma y no puede. Hasta que sus asesores, siempre aparecen por todos lados, para eso le pagan, y le mandan a éste (por Miguel Ángel). La obra transcurre no en el consultorio del psiquiatra, sino en el salón, en la oficina presidencial. Entonces no sabemos. Para mí que nunca se analizó el presidente.

– Es inevitable que comencemos a buscarle alguna referencia, ¿se parece a algún presidente?

– No tengo moto y no me crecen la patillas. No tiene nada que ver, no se eligió la obra por el momento del país o de los países.

– ¿Hay algún guiño a lo que está pasando en Uruguay o Argentina?

– No, no hay. Pero sí puede tocar lo que puede estar pasando por dentro de muchas personas, sin ser presidente

– ¿Es un presidente honesto?

– Si, es más bueno. Es bueno, ingenuo, van a chorear todos los de alrededor y no va a hacer nada. Va a estar llamándolo al psiquiatra, diciéndole "tengo denuncias por todos lados".

– ¿La convocatoria es a partir del 21 de junio?

– 21 de junio, los esperamos a todos. Primero para que puedan disfrutar de Miguel Ángel, va a ser un lujo, es tremendo, yo no lo puedo creer-

– Actor de linaje.

– Y todo lo que le ha dado al arte y sigue todavía. Desde que estamos ensayando estoy viviendo una aventura.