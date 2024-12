"Me voy a poner a llorar": periodista de Canal 12 se despidió al aire luego de que sus compañeros lo sorprendieran

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1870159074920190296&partner=&hide_thread=false "Fue un placer enorme. Me llevo amigos y un montón de experiencias divinas. Ha sido un sueño que he cumplido".



@jnachoromero se despidió este viernes de Telemundo.
— Telemundo (@TelemundoUY) December 20, 2024

"Ha sido un placer enorme compartir camino con todos, he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho más", dijo. "Me llevo amigos, y un montón de experiencias divinas para recordar. Fue un sueño cumplido, y veremos que sigue, seguiremos viaje hasta la próxima estación, y muy contento de haber pasado por acá".