Miguel del Sel: "Me llamó Yankelevich para un nuevo proyecto"

Cada regreso de Susana es formidable, la gente la está esperando. La adora a Susana y creo la está esperando constantemente, más allá de que tiene todo el derecho a disfrutar por eso fue una temporada más corta, creo que fue de dos o tres meses. No sé qué hará Susana, pero ojalá que esté en la televisión, ojalá que me convoque. Te vas poniendo grande, quedas con ganas de hacer cosas como viajar o lo que sea y esos gustos hay que dárselos, por eso vivimos, todos tratamos de darnos un gustito. Yo estoy disfrutando de estos cuatro días como si fuesen mis mejores vacaciones. Yo hago ganadería, sigo trabajando en el campo y le meto, si hay proyectos que aparezcan, siempre uno trata de hacer lo que te hace feliz.

¿Con la pelea de bienes en el caso Jorge Lanata, por qué cree que esta pasando esto y si en su caso podría haber disputa entre sus hijas?

Son pavadas, eso pasa con los intereses, los egos, asegurarte el futuro. Por eso uno tiene que ser ordenado, yo hago ganadería hace 35 años. Todo lo que gané en Midachi lo invertí en el campo y ahora estoy con Martita. mi ex, tratando de dejar todo ordenado por si algún día me pasa algo. Que mis hijas disfruten de lo que yo les dejo, pero que no se peleen. Constantemente les digo: "Ni se les ocurra pelearse por tener esto o el otro". Sería una pavada, me da tristeza. Más allá de que Lanata ha tenido matrimonios rearmados, entonces provocan celos con hijos, con madres nuevas, que sé yo. Si uno es ordenado no tendría que haber pelea, es realmente triste, me espantan, me asustan, me da pena. Cada familia que se adapte a lo que quiere o lo que tiene, las peleas en el ser humano son constantes, lamentablemente.

¿Qué cree que podría estar pensando Jorge Lanata de esta pelea por sus bienes, por plata?

Si hay un alma por ahí viendo lo que pasa, debe estar con bronca, debe estar amargado, seguro. El ser humano tiene un dejo de bondad, de maldad, somos bravos, el ser humano es bravo. Yo trato y me jacto de ser buena persona, ser honesto, hacer feliz a los demás. Yo disfruto con esas cosas, por lo que me toca a mí, estoy tranquilo porque va a seguir a mí. Pero si Jorge esta viendo esto no debe estar contento.