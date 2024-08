Muere uno de los artistas que más suenan en la Noche de la Nostalgia

"The Breakup Song", otro de sus grandes éxitos, también es una pieza fundamental en las emisoras de radio y pistas de baile durante la Noche de la Nostalgia en Uruguay. Con su mezcla de energía melódica y lirismo emotivo, es un clásico del pop rock y ha tenido varias versiones.Ha sido incluida en la banda sonora de varias películas, como Beautiful Girls (1996), The Groomsmen (2006), The House of the Devil (2009) y Let Me In (2010). Además, la canción se ha utilizado en la exitosa serie de videojuegos Grand Theft Auto V (2013), lo que la ha expuesto a jóvenes generaciones.

El tema también ha sido referenciado en la televisión, sonando en un episodio de la quinta temporada de The Sopranos y en la popular comedia La niñera, donde el personaje principal, Fran, hace un comentario sobre cómo ya no se escriben canciones como esas.

A lo largo de los años, la canción ha sido reinterpretada y versionada por varios artistas. También ha sido sampleada en otras canciones, como en "Gone" de Yelawolf, incluida en su EP Arena Rap.

A pesar de estos dos éxitos mundiales, Kihn nunca pudo replicar estos logros en álbumes posteriores, y la escena musical también comenzó a cambiar con la llegada de nuevos géneros.

Además de su carrera en la música, Greg Kihn fue un prolífico novelista y locutor de radio. Durante 17 años fue presentador en la emisora KFOX en San José, California, donde compartió historias y anécdotas de su vida como estrella del rock. También publicó varias novelas de terror, lo que le valió el reconocimiento como escritor.

La familia ha solicitado que, en lugar de flores, se realicen donaciones a la Asociación de Alzheimer en su nombre. También se ha anunciado un concierto público en su memoria, cuyos detalles se compartirán próximamente.