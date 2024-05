Nathy Peluso lanzó su segundo disco, Grasa: "No uso la palabra perra para empoderar"

La cantante Nathy Peluso ha señalado que la palabra 'perra', que la ha acompañado en varias estrofas de algunas de sus canciones, como en su colaboración con Bizarrap en la que dice Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, no la utiliza para "empoderar" y que no existe una "estrategia" detrás de esa palabra.

"Yo no la utilizo por el término del empoderamiento. Yo me expreso así. Me sale solo. No hay una estrategia detrás. Creo que es el slang que se va gestando en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en cómo nos referimos entre nosotros", dijo en una entrevista con Europa Press, con motivo de la publicación de su segundo disco, Grasa (Sony Music).

Nathy Peluso, que ha compuesto 16 nuevas canciones con colaboraciones con C. Tangana o Duki , asegura que el español en la música está "dominando en lo alto" y afirma que es un idioma "súper rico y con un arte exquisito" . "Gracias a Dios, el castellano está dominando en lo alto y me alegro mucho porque siempre nos hemos criado escuchando y repitiendo palabras que no entendíamos. Que esto pase a la inversa es súper interesante y nos lo merecemos", ha indicado.

En Grasa, la cantante mezcla rap y baladas, aunque ella señala que el sonido tiene que ver más con "el Kanye West de los 2000". Durante la entrevista, Nathy Peluso reconoce que le cuesta "un montón" definir su disco, a la vez que afirma que "refleja una búsqueda profunda de investigación musical y de crecimiento personal".

"Siento que al final el resultado tiene un montón de lugarcitos de mi aprendizaje, de mi proceso como artista, como humana, y luego musicalmente he intentado habitar muchos lugares de la música que me interesaba proyectar a la gente desde mi lugar", ha contestado.

Embed - 1. CORLEONE - NATHY PELUSO | GRASA

Nathy Peluso añade que Grasa, que vio la luz el pasado viernes 24 de mayo, está enfocado a lo "emocional" y pretende acompañar a los fans. "La recepción ha sido súper linda. Los mensajes han sido preciosos y me han emocionado", ha confesado. La cantante cuenta que no le ha costado "nada" crear 16 canciones porque "cuando fluyes es más fácil crear". "La abundancia ha sido bienvenida. He decidido hacer un disco largo porque tenía ganas de darle música a mi gente. Que no se quedara escueto y quería que gozaran y así será siempre", subraya.

Entre los 16 temas nuevos, hay un interludio llamado No les creo nada de menos de 20 segundos en los que se escucha a C. Tangana compartir sus "pensamientos", como ha aclarado Nathy Peluso. "Yo no les creo nunca cuando hablan. No les creo cuando dicen que soy el mejor ni cuando dicen que soy el peor. Solo les creo cuando bailan, ríen y lloran. Ahí no tienen forma de mentir", recita el cantante.

También hay una colaboración con el trapero argentino Duki, en una canción llamada Manhattan, en la que Peluso destaca los "barrotes" que canta el artista. "Es un capo. Estuvo súper abierto y entendió el concepto de grasa. Se prestó a todo mi imaginario y yo estoy muy agradecida porque es un jefe", afirma.

EP