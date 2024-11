Nominados a los Premios Grammy: todo sobre la ceremonia de premiación de la música

1609935107558.webp Los Grammy son este domingo AFP

¿Cómo se eligen los nominados?

Los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación son los encargados de elegir entre las postulaciones. El organismo, fundado en 1957, representa a cantantes, compositores, productores y otros profesionales vinculados con la industria de la música.

Una vez que cierra el plazo de inscripción, expertos en diferentes áreas revisan las postulaciones para comprobar que cumplen con los requisitos establecidos en cada categoría. La 67.ª edición del evento toma en cuenta todos los lanzamientos estrenados entre el 16 de setiembre de 2023 al 30 de agosto de 2024.

Luego, cada uno de los miembros vota de acuerdo a su especialidad y además en las categorías generales: Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Artista novel. De esta primera votación se seleccionan los nominados en cada categoría.

En una segunda ronda de votación se definirá cuál será el proyecto o artista ganador en la siguiente ceremonia de los Premios Grammy.

¿Cuáles son los artistas latinos que compiten por un Grammy?

Residente opta a una nominación en la categoría de mejor álbum de música urbana con su álbum Las letras ya no importan. El disco dela argentina Nathy Peluso, Grasa, competirá en la categoría a mejor álbum latino de música rock o alternativa.

El cantante puertorriqueño comparte categoría con Rayo, de J Balvin, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, de Bad Bunny, Ferxxocalipsis, de Feid; y Att, de Young Miko.

Grasa, además, competirá junto a Compita del Destino, de El David Aguilar, Pa' Tu Cuerpa, de Cimafunk, Autopoiética, de Mon Laferte y ¿Quién trae las cornetas?, de Rawayana.

La colombiana Shakira, con Las mujeres ya no lloran, luchará por alzarse con el codiciado galardón de los Grammy en la categoría de mejor álbum pop latino, categoría que disputará junto a la brasileña Anitta y su Generación Funk; El Viaje, de Luis Fonsi; Orquídeas, de Kali Uchis; y García, de Kany García.

Éxodo de Peso Pluma se cuela en la nominación a mejor álbum de música mexicana junto a Diamantes, de Chiquis, Boca Chueca, vol. 1, de Carín León y De Lejitos, de Jessi Uribe.

El álbum Muévanse, de Marc Anthony, junto a Bailar, de Sheila E.; Radio Güira, de Juan Luis Guerra; Alma, Corazón y Salsa, de Tony Succar y Mimy Succar; y Vacilón, de Kiki Valera, competirán a mejor álbum tropical latino.

Lista de nominados a los Grammy 2025

Grabación del año

Now And Then, The Beatles

Texas Hold 'Em, Beyoncé

Espresso, Sabrina Carpenter

360, Charli XCX

Birds of a Feather, Billie Eilish

Not Like Us, Kendrick Lamar

Good Luck, Babe!, Chappell Roan

Fortnight, Taylor Swift y Post Malone

Álbum del año

New Blue Sun, André 3000

Cowboy Carter, Beyoncé

Short n' Sweet, Sabrina Carpenter

Brat, Charli XCX

Djesse Vol. 4, Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan

The Tortured Poets Department, Taylor Swift

Canción del año

A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey

Birds of a Feather - Billie Eilish

Die With a Smile - Lady Gaga y Bruno Mars

Fortnight - Taylor Swift feat. Post Malone

Good Luck, Babe! - Chappell Roan

Not Like Us - Kendrick Lamar

Please Please Please - Sabrina Carpenter

Texas Hold 'Em - Beyoncé

Mejor artista nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Productor del año – no clásico

Alissia

Dernst "D'Mile" Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Compositor del año – no clásico

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

RAYE

Música Latina

Mejor álbum de pop latino

Funk Generation, de Anitta

El Viaje, de Luis Fonsi

García, de Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran, de Shakira

Orquídeas, de Kali Uchis

Mejor álbum de música urbana

Nadie sabe lo que va a pasar mañana, Bad Bunny

Rayo, J Balvin

Ferxxocalipsis, Feid

Las Letras Ya No Importan, Residente

Att., Young Miko

Mejor álbum latino de rock o alternativo

Compita del Destino, El David Aguilar

Pa' Tu Cuerpa, Cimafunk

Autopoiética, Mon Laferte

Grasa, Nathy Peluso

¿Quién trae las cornetas?, Rawayana

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo texano)

Diamantes, Chiquis

Boca Chueca, Vol. 1, Carín León

Éxodo, Peso Pluma

De Lejitos, Jessi Uribe

Mejor álbum de música tropical

Muévanse, Marc Anthony

Bailar, Sheila E

Radio Güira, Juan Luis Guerra

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), Tony Succar, Mimy Succar

Vacilón Santiaguero, Kiki Valer