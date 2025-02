Mujeres murguistas: cuántas hay sobre los escenarios del Carnaval 2025 y qué dicen los números

Formada en 1958, la murga de mujeres avanzó por la avenida al encuentro de Dios Momo. Aunque su conformación había sido “sumamente difícil”. “No es porque no les atraiga la idea de salir en una murga; simplemente no se presentan por los prejuicios, por el qué dirán. Yo quisiera decirles a todas las chicas que quieren, como yo, al carnaval y tienen deseos de integrar una murga que lo hagan. Mi mayor satisfacción sería que saliera no una, sino muchas murgas femeninas de aquí en adelante”, dijo Silva en una entrevistas con la revista Mundo Uruguayo.