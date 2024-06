Nueva embestida del vecino de Carlos Perciavalle

El abogado de Perciavalle, el Dr. Guillermo Alhers, comentó en diálogo con El Observador: "Esta nueva acción unilateral es parte de lo mismo que estamos viendo en estos días con la cláusula de tradición que el vecino sostiene. Hemos manifestado que el tenedor de la propiedad o de los padrones, que no hay duda que es Carlos Perciavalle, no puede ser despojado de la cosa. Es un hecho más que se suma a los otros hechos de despojo que ya fueron consumados y denunciados ante la autoridad competente. Los actos materiales del artículo 669 son los típicos del poseedor para Gastelú, eso ya lo tenía, derivado de la misma tradición que mi cliente Perciavalle le hizo según escritura pública. Ese espacio que se alambró, repito unilateralmente, más allá de la servidumbre según título es propiedad de Gastelú. Pero la tenencia de ese espacio es de Perciavalle, porque él lo usaba. Lo que hizo unilateralmente Gastelú para ejercer un derecho que considera que tiene para disponer de su propiedad, fue dejarlo sin la tenencia. Y eso provoca que el libre uso, el usufructo del padrón donde está la casa de Perciavalle, no sea el mismo y no lo puede gozar de la misma forma".