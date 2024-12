Nuevo conflicto entre Valeria Mazza y el complejo Selenza de Manantiales por incumplimientos

Se termina el 2024 y la sociedad Vamagra S.A. ( Valeria Mazza - Alejandro Gravier ) aún no ha cobrado la deuda que el complejo Selenza (Odelpark S.A.), ubicado en la rambla de Manantiales , mantiene con la pareja.

BlueCross & BlueShield ofrece un verano en Punta del Este sin preocupaciones: no cargues reposeras ni sombrillas, de eso se encargan ellos

Quienes no han cobrado ni un solo dólar de los casi 400.000 que Selenza les debe son Valeria y Alejandro, que continúan en este incierto periplo. A la salida de la fiesta de una importante revista, la pareja, que rompió el Dress Code (código de vestimenta), conversó con El Observador sobre el incumplimiento.

"Nunca leí la invitación, por eso no me enteré que era de blanco", comentó primero Mazza, antes de que Gravier la interrumpiera y agregara: "Te voy a decir la verdad, recibimos el llamado de un directivo de la editorial diciendo 'por favor que Valeria venga de otro color'".

En el intento de acomodar la situación Valeria dijo: "Cuando me estaba vistiendo, me mira y me dice 'guau que divina que estás y él engamó (coordinó los colores) se puso de rosa, llegamos acá y estaba todo el mundo de blanco'".

Ante la consulta de si el conflicto con Selenza estaba resuelto, Gravier respondió: "Se resolvió, está todo resuelto y las obras empezaron. (La empresa) cumplió o va a cumplir con sus pagos".

¿Selenza incumplió lo acordado en el concurso de acreedores?

"No, va a cumplir, que es distinto a incumplió. Va a cumplir, el señor (por el equipo periodístico) todavía no ha comido el asado, pero lo va a comer porque ha ayudado a que esto pase. Es verdad y se le agradece, siempre hay que ser muy agradecido y se le agradece".

¿En el expediente judicial se habían establecido plazos, entonces el acuerdo no se cumplió?

"Los acuerdos tienen plazos y hasta que los plazos no se cumplan, podemos decir que se van a cumplir. Así que yo confío que se van a cumplir y vamos a cumplir el acuerdo y vamos a pagar el asado porque han ayudado a que se cumpla".

¿Podemos asegurarle a Valeria que en el corto plazo, van a cobrar?

"La señora Valeria cobró lo que tenía, lo que le correspondía, el tema era la sociedad (Valeria Gravier). Los negocios son así, hay que esperarlos. La señora (por Valeria), no tiene problema, el tema son los negocios, la sociedad esta perfecta"

En ese momento, Valeria preguntó: "¿Que sociedad, la conyugal? Está perfecta. Les deseamos un 2025, besos".