Presidencia del Sodre: sindicato se molestó con la elección de Érika Hoffmann y desde el gobierno dicen que aún no está confirmado

La Asociación de Funcionarios del Sodre (Afusodre) no tomó de la mejor manera la noticia del nombramiento de Érika Hoffmann como nueva presidenta de la institución , algo que fue indicado de forma extraoficial en los últimos días pero que ahora genera nuevas discusiones y cautela en ambas partes.

Fuentes de Afusodre le dijeron al semanario que consideran que la gestión de Grieco favoreció al Ballet en detrimento del Coro y la Orquesta, que favoreció los espectáculos privados frente a los de los cuerpos estables, y que "hizo mucho hincapié en lo comercial y no en la función cultural" de la institución.

"Lo único bueno que vemos de Grieco es que está en Argentina, y que no vuelva. Que se quede 20 año s", dijeron desde el Sindicato a Búsqueda.

En tanto, fuentes del sindicato dijeron a TV Ciudad que "se mantienen alerta" ante los pasos que se tomen por la elección de Hoffmann para el puesto, que aún no ha sido oficializada por el ministro de Educación y Cultura entrante, José Carlos Mahía.

Consultado por El Observador, Atilio Púa, presidente de Afusodre, dijo que la intención de Afusodre no fue manifestarse en contra del nombramiento de Hoffmann públicamente y que por el momento no es la postura oficial, aunque reconoció que en la interna del sindicato el sentimiento que prima es el que trascendió.

"Afusodre tomó como estrategia no hacer declaraciones sobre este punto, la persona que hizo esas declaraciones las hizo a título personal, pero lo que dice es así. Hasta no que estuviera nombrada Érika Hoffman oficialmente, como sindicato no pretendíamos tener una postura hacia afuera", aseguró Púa.

Además, agregó que desde el gobierno se les aseguró que el nombre de Hoffmann "salió de la lista", aunque desde el nuevo ministerio se dijo a El Observador que Hoffmann no está confirmada pero sigue siendo una de las candidatas.

"Estamos tranquilos en ese punto, pero el gobierno está en todo el derecho de nombrar a quién crea conveniente. Solamente que algunas personas van en contra de todo lo que creemos, y otras a favor de todo lo que creemos. Con algunas personas vamos a tener más feeling que con otras, no hay vuelta, aunque el que maneja los nombres es el gobierno", dijo Púa.

Entre 2013 y 2016, Hoffmann formó parte de la Gerencia de Comunicación y Marketing y fue asesora en comunicación política e institucional de Grieco. Trabajó en distintos medios de comunicación y agencias de publicidad. Luego de su experiencia en el Sodre fundó en 2018 la agencia Tinker junto a Grieco, donde se especializa en la dirección de comunicación y comunicación estratégica.