¿Quién cree en fantasmas?: los recomendados de la semana de Picnic!

Sobre monstruos reales he reflexionado esta semana, esos enormes que terminan generando guerras y dolor, y otros más pequeños pero igual de lastimeros, que nos perforan el ánimo, nos dejan sin ganas y, a veces, sin esperanzas. Leer a Enriquez ayuda a exorcizar a esos monstruos, incluso los personales. “No te lo dicen, no te lo avisan. Me enfurece. La piel se seca, la grasa se acumula en las caderas y las piernas y el vientre, la celulitis se acentúa de un día para el otro, ese pelo muerto que es la cana resulta imposible de domar”, dice la protagonista de uno de sus cuentos, que describe el proceso de envejecimiento que es también el de evolucionar en la vida . El terror está en cada uno de nosotros y en cómo elegimos enfrentarlo : con miedo y mirando para otro lado, o con coraje lleno de inconsciencia, abrazándolo para que se haga amigo y deje de jorobar.

Hay terrores que nos acompañan toda la vida, y otros que se acercan en algunos momentos y, luego, desaparecen. Soy Carina Novarese y esta semana elijo exorcizar mis terrores, pero abrazándolos, para caminar con ellos por esta ruta que se llama vida. Gracias por la lectura.

Para ver

david-chase_1.webp

Los otros Soprano. Me encantó el documental Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano . Acomodate tranquilo en el sillón, poné MAX y dedicate a saborear sin prisa este filme lleno del mismo humor a veces negro que caracterizó a la serie, lleno de entrevistas reveladoras, anécdotas y material de archivo. El desafío no era fácil y su director, Alex Gibney, lo logró: hacer un documental ingenioso y fascinante sobre el mejor programa de la historia de la televisión. Como suele suceder en la ficción, el creador de la serie, David Chase, tiene muchos puntos en común con Tony Soprano y con su familia, y eso se aprovecha desde el inicio en el consultorio de un psicólogo.

AAAABecbePDQ7SVlUKw1DqsMMzD31qvJMF4fD45KHDRaZWD3kn9zlUbwyWjscq4ucaAgNCCbb3Uup5O4SWnTiYwJEvc7eIBlyk8OKO-W.jpg

Hit Man. Está buenísima esta película de acción/humor/demencia, en la que un profesor de liceo hace, como trabajo secundario, de agente encubierto para la policía en casos en que intentan atrapar a personas que contratan a asesinos a sueldo. El director Richard Linklater se basa en un artículo que se publicó en Texas Monthly sobre un caso real, y desarrolla esta historia en la que Glen Powell la rompe en la piel de muchas personas muy diferentes, hasta que se enamora de una mujer que contrató a un asesino. Se puede ver en Amazon Prime Video.

Infiltrado. Hablando de horrores, a veces lo que se necesita para reventarlos es mucho humor. Eso es lo que hace con maestría el comediante Alex Edelman en Solo para nosotros , su stand up de hora y media que la rompe y por el cual acaba de ganar el Emmy. El comediante judío construye un inteligente stand up sobre su experiencia cuando decidió ir a una reunión de supremacistas blancos (nazis), en Nueva York, quienes no sabían que él es judío. Más allá del humor, es una verdadera lección de tolerancia, inteligencia y sabiduría.

the-movies-that-made-us-season-3-release-date-and-where-you-can-watch-it-1632668798.jpg

Películas. Empecé a ver en Netflix la serie documental Las películas que nos formaron y está buena para recordar y para recalibrar. Éxitos como Dirty Dancing, Los cazafantasmas, Mi pobre Angelito, Forrest Gump y Volver al Futuro, forman parte de esta exploración de la cultura popular que ya va por la tercera temporada, la cual se mete con el miedo, desde Alien, Viernes 13, y Halloween, hasta Robocop.

Para leer

No hay excusa para no leer. Y no la hay porque incluso si tu presupuesto está apretado y no podés invertir en libros, cada vez hay más formas de acceder a ellos. Mientras que en Montevideo se apronta la próxima Feria del libro (acá tenés el programa y hay mucha cosa interesante) en la web nos esperan muchos recursos gratis para elegir libros y lecturas.

Biblioteca País . Bien uruguaya pero internacional en su alcance. Solo necesitás usar tu cédula uruguaya y accedés a libros de todo tipo, incluyendo los últimos lanzamientos de ficción en español. Yo estoy leyendo en formato papel el último de Mariana Enriquez, pero ya está acá.

Project Gutenberg. Tiene más de 70,000 libros electrónicos gratis y se puede elegir descargarlos para leerlos en un dispositivo como el kindle o similar, o leerlos online.

Leer Libros Online . Más de 40,000 libros recomendados para leer gratis online y descargar.

Epublibre

Google Libros

Wikisource . Son los mismos de Wikipedia, pero en este caso hay más de 80.000 libros (en español) gratuitos.

Para degustar

para degustar.jpg

Pícnic. Este sábado el Jardín Botánico se inunda de colores y sabores con una nueva y ya tradicional edición de Pícnic de Garage Gourmet , que este año cae el mismo día del inicio de la primavera. El domingo sigue la juerga. Llevate sillas, manteles, lonas o lo que tengas ganas para hacer un hermoso pícnic. La comida corre por cuenta de las decenas de foodtrucks y stands que inundarán el lugar. A disfrutar.

Vermuteros. El Primer Encuentro Vermutero Latinoamericano se hará en Montevideo del 20 al 22 de setiembre, organizado por Vermut Flores de Uruguay y La Fuerza Vermú de Argentina. El viernes 20, La Vermutería de Punta Carretas será “invadida” por Trinca, una de las vermuterías más destacadas de San Pablo. El sábado 21 a las 14:00 en Magnolio se realizará un conversatorio sobre vermut, De sur a norte. El bartender chileno Gonzalo Arancibia será el invitado especial del pop up vermutero que se realizará en el bar del hotel Costanero, esa noche. El domingo también habrá actividad, en Recreo Ciudad Vieja (Sarandí 320), donde más de 15 productores de los siete países participantes ofrecerán una degustación de más de 30 variedades de vermut. Las entradas cuestan $590, y se pueden comprar acá. El costo incluye un vaso del evento con el cual se recorren todos los stands para probar los diferentes vermuts.

Merienda. La primavera se festeja como quieras festejarla y a mí me gusta mucho la propuesta de Casa Filgueira, que tiene planeada una merienda de campo al aire libre . Este sábado 21 desde las 15hs. Reservar por 091 605 027. Es en ruta 81, Km 6.500.

Café y más. El sábado 21, desde las 17 hs. hay movida multidimensional en Doré CV, con una combinación atractiva: café con vermut de Rooster, comida y jazz en vivo, además de arte. Un combo perfecto que se hará en Sagrado Estudio (Piedras 275).

Bocado. Le damos la bienvenida a un nuevo festival gastronómico, esta vez en el este. El sábado 28 de setiembre llega Bocado Festival a Atlántico Shopping en Punta del Este. Habrá platos y cocineros locales, foodtrucks, cafés y más. Desde el mediodía y hasta las 22 hs, con música en vivo y entrada libre y gratuita.

Cataluña. También este sábado 21, cuando habrá que ser muy selectivo o conseguir un holograma para desdoblarse en el tiempo y el espacio, el Casal Catalá propone movida con Montse y Pep desde las 13 hasta las 17 hs en la Plaza Varela. En la Fiesta Mayor del Casal Català habrá ritmo y delicias típicas catalanas.

Chocolate. Si estás por el este el fin de semana date una vuelta por mi querido pueblo natal, porque el domingo 22 se realizará en Piriápolis el Encuentro del chocolate en la Rambla y Gregorio Sanabria. De 10 a 20 hs. se podrá probar lo mejor de la chocolatería de la zona, habrá un concurso de postres, degustación de bombones, además de espectáculos para niños e incluso un periconazo. Acá podes ver todas las actividades.

etiquetasCasaGrande.jpg

Arte y vino. Este sábado es una gran oportunidad para conocer la bodega Casa Grande, un lugar encantador ubicado en Montevideo, que va por la cuarta generación del proyecto familiar. Habrá vino, pinceles y lienzo. La artista y sommelier Francesca Dito di Giorno guiará en un recorrido artístico personal para que los asistentes se animen a pintar. Habrá vino pero también picadas con quesos, fiambres y más cosas ricas, además de focaccia y empanadas. Para no tener que manejar hay transporte desde Montevideo, 10.30. Más info acá .

Pequeña Europa. Aviso con tiempo para organizar la idea: el 5 de octubre es la cuarta edición de Sabores de Pequeña Europa , en Colonia Piamontesa. Es una feria gastronómica pensado para promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la oferta culinaria y el desarrollo de nuevos emprendimientos de las comunidades de la zona. Habrá productos caseros locales, gastronomía típica de Francia, España, Italia, Alemania y Suiza, preparaciones gastronómicas en vivo y hasta visitas guiadas al pueblo histórico. Comienza a las 11 hs. Yo voy!

Chau chau adiós

Me voy corriendo porque tengo que armar la agenda de sábado y domingo para apretar todo lo que pueda de todo lo que está planeado para comenzar la esperada primavera. Que tengas una linda semana.