Repaso 2024: las mejores series y las recomendaciones de la newsletter Picnic!

Leí Los versos satánicos después del escándalo innecesario que armó un líder fundamentalista azuzado por millones de fundamentalistas. No abrí sus páginas inspirada por el lío que convirtió a Rushdie en un fugitivo constante. Me había enamorado de una de sus novelas anteriores, Los hijos de la medianoche, y quería comprobar si este otro era tan bueno. No me enganché y no recuerdo haberlo terminado.

Saltemos 20 y tantos años hacia este presente que tantos días me parece distópico. En Estados Unidos hay libros prohibidos por grupos de señores “preocupados” por la moral de sus hijos, algo que afecta a bibliotecas públicas y de escuelas. No hay una fatwa contra un libro, pero hay muchos enconos contra muchos libros. En Rusia, alguna vez primo hermano de Estados Unidos en su categoría de “gran potencia”, hay miles de libros censurados.

Margaret Atwood, que sabe de distopías y las escribe con un pie bien asentado en la historia, dijo: “Una palabra tras otra palabra tras otra palabra es poder”. Una palabra tras otra es un libro y esos siempre amenaza a quienes buscan recortar el poder del individuo, que es el de elegir

Desde hace años ALA (Asociación Americana de Bibliotecas) viene denunciando que muchas bibliotecas enfrentan ya no a grupos de padres desaforados, sino a un movimiento organizado con una agenda política que invierte millones para prohibir ideas. 1930 parece tan lejano, incluyendo las hogueras de libros escrito por judíos, en Alemania, pero...

En Rusia, además de las técnicas de presión que se utilizan a diario, el Parlamento analiza restricciones para que las bibliotecas no puedan exponer libros que se consideren “beneficiosos para agentes extranjeros”. Este es un rango amplio que incluye cualquier tipo de “literatura extremista”, incluyendo todo lo que tenga que ver con homosexualidad y movimientos LGTB.

En Estados Unidos los bibliotecarios piensan pelearla ante la Justicia, pero en Rusia eso es impensable. Algunos plantean si no sería bueno crear una red de lectores que guarden los libros prohibidos en sus bibliotecas personales. En este Uruguay pequeño y con sus problemas, leemos el libro que se nos da la gana. Hoy celebro eso y, de paso, te deseo una linda semana.

Para ver

Esta semana empiezo la recorrida de LO MEJOR DE 2024, y me dedicaré a series. Pero antes, te recomiendo algunos estrenos que valen la pena.

Landman. El creador de Yellowstone encontró una fórmula que le funciona bien: historias del interior profundo estadounidense, mucho realismo de las zonas “políticamente incorrectas” de ese país, y actores conocidos y respetados (en un mundo Trumpiano). La serie sobre ganaderos en Colorado, protagonizada por un fantástico Kevin Costner, fue un éxito y termina este año. La nueva se llama Landman y la estrella en este caso es el siempre excelente Billy Bob Thornton, acompañado de apariciones breves de Jon Hamm (el de Mad Men) y Demi Moore. Trata sobre la búsqueda de fortuna en el mundo petróleo, en Texas. Es una historia de obreros y multimillonarios impulsando un auge que transforma el clima, la economía y la geopolítica. Está llena de estereotipos y cada uno da su versión de lo que le hace mal al medio ambiente, pero es muy entretenida. Se puede ver en Paramount, en las plataformas de TV paga.

Churchill. La nueva serie documental Churchill y la guerra no te enseñará nada nuevo si sos fan de esa parte dramática de la historia (como yo), pero es un repaso excelente por las luces y sombras de unos de los líderes más carismáticos -y polémicos- del siglo XX, desde su niñez acomodada y solitaria hasta el momento en que debió ponerse el mundo al hombro para enfrentar desde el Imperio Británico a los nazis. Un imperio que comenzaría a morirse definitivamente en esa Segunda Guerra Mundial, muy a pesar de Churchill, que luchaba con uñas y dientes por la libertad, salvo que esta se encontrara en las fronteras de sus colonias. Son cuatro capítulos que se pueden ver en Netflix, en los que se mezclan imágenes de la época con recreaciones, incluso de la voz de Churchill, que declama sus tremendos discursos y escritos.

Los Buendía. Confieso que yo era del bando de García Márquez y pensaba, como él, que es imposible llevar a pantalla chica o grande las mil y una aventuras y peripecias de Cien años de Soledad. Sigue siendo medio imposible pero Netflix nos sorprende, cada tanto, y en este caso se despachó con una serie detallista, en la que encontrás palabras susurradas en el libro con ese tono cansino y dulce de la Colombia rural. Es una serie a la que hay que tenerle paciencia porque va lento, y es lógico que vaya así. Atravesar una selva para llegar al mar no es algo que se hace en dos días. Lo que más me está gustando es la voz en off que va contando lo que sucede, con frases tomadas directamente del libro y, por eso mismo, casi perfectas. Los críticos van desde las loas al completo rechazo. Vos podés juzgar por vos mismo. De paso te recomiendo esta entrevista a su director. También te dejo un ayuda memoria, que dibujé en algún cuadernos a los 18 años, cuando leí este libro: el árbol genealógico de los Buendía .

Las mejores de 2024

Estas son mis mejores, lo que significa exactamente eso: las que más me gustaron, divirtieron, asombraron o atemorizaron. En este mundo repleto de “contenidos”, donde encontrarlos es ya un desafío, mi objetivo es tan humilde como acercarte opciones para que no tengas que pasar más tiempo buscando que mirando. Disclaimer: el orden de los elementos no altera el resultado final. Disclaimer: la lista no incluye ninguna serie de Apple TV, porque no se puede ver (legalmente) en Uruguay. Dicho esto, hubieran entrado al menos tres o cuatro si se viera por esta tierras.

No digas nada . Mujeres en la Irlanda crispada de los 60 y de los 70, cuando el IRA se armó hasta los dientes. Dos chicas católicas, que manifestaban por derechos de forma pacífica, se transforman en las revolucionarias que hacen explotar una bomba en Londres. La serie cuenta esta historia basada en hechos reales (aunque algunos controvertidos, como el papel que jugó el líder histórico del Sinn Fein en la lucha armada), con todos los claroscuros que suelen tener los hechos dramáticos, donde no hay buenos ni malos, pero sí mucha manipulación y política de la que no aporta. Me la devoré, en parte porque sigo obsesionada con la idea de que si no aprendemos del pasado difícilmente no volvamos a cometer los mismos errores. Disney+

Shogun . Se ganó todos los premios y está en las listas de las mejores del año de todas las publicaciones especializadas, con razón. Shogun es un choque de culturas entre la Europa renacentista que llega a un Japón feudal del siglo XVII, donde el honor y el deber son conceptos muy diferentes a los del viejo continente. La historia sigue a un navegante inglés que naufraga en territorio japonés y se ve envuelto en un complejo juego político entre clanes rivales. Quienes saben han dicho que destaca por su fidelidad a la cultura japonesa y su capacidad para equilibrar la intriga política con un profundo desarrollo de personajes, como el líder Toranaga y la genial Mariko. Visualmente es una belleza. Hay que prestar atención a los detalles, a los escenarios naturales y arquitecturas tradicionales, al vestuario y a los gestos. Disney+

3 body problem . Para los amantes de la buena ciencia ficción (esa que tiene siempre algo de realidad), esta serie de Netflix adapta una célebre novela de ciencia ficción de Liu Cixin. La narrativa es compleja y visualmente es un viaje impresionante. La historia explora el contacto entre la humanidad y una civilización extraterrestre y se despliega alrededor de la inminente amenaza de los "trisolarianos", una civilización alienígena cuya llegada desafía las concepciones humanas de realidad y progreso. Es de las que hay que ver dos veces para empezar a caer en ciertos detalles.

Hacks . La tercera temporada de esta genial comedia consolida su posición como una de las mejores contemporáneas, gracias a un agudo sentido del humor, dos personajes fabulosos interpretados de forma impecable por dos capas. Deborah Vance (Jean Smart) y Ava Daniels (Hannah Einbinder) tienen una relación de conveniencia, que a veces evoluciona en cariño, pero siempre vuelve a cero entre secretos, mentiras y trampas que ambas terminan aceptando como parte del juego. Deborah es una comediante veterana que supo probar el sabor de la fama más demencial, y que ahora busca reinventarse a pesar de que el mundo ya la mandó a retirarse. Ava, en tanto, debe lidiar con su juventud y confianza, y contra la propia Deborah, tal vez tantas veces traicionada que no duda en traicionar incluso a quienes ama. Tremendo guion, no le podés perder pisada a lo que dicen. MAX

Mr y Mrs Smith . Una de Amazon Prime Video, que la verdad tiene poca cosa nueva y buena. Esta comedia/drama me enganchó por la química entre sus protagonistas, dos personas que no se conocen y son contratadas para llevar adelante misiones que van conociendo sobre el pucho. Se deben hacer pasar por un matrimonio, como en la película original. John (Donald Glover) y Jane Smith (Maya Erskine), ambos grandes descubrimientos actorales, entran en esa relación ficticia para trabajar como agentes secretos. A la acción de cada misión se suma la evolución del “matrimonio”, un vínculo construido sobre secretos y vulnerabilidades.

Evil . Incluye esta serie porque es genial, porque plantea todos los estereotipos y los destripa y porque terminó este año, aunque en Uruguay se pueden ver sólo las dos primeras temporadas en Paramount, en las plataformas de TV paga. La combinación de un cura, una psicóloga forense y un científico es solo el comienzo, en historias que aparentemente son sobrenaturales, pero que siempre algún tema para nada irreal. Evil tiene una capacidad fantástica para mantenerte en constante incertidumbre, jugando con la delgada línea entre ciencia y religión, lo real y lo sobrenatural. Cada episodio plantea dilemas filosóficos y morales. En esta serie, además, los villanos son tan geniales como los supuestos héroes.

La Diplomática . Esperé paciente la segunda temporada ( Netflix) y no defraudó. Esta vez nuevamente las intrigas políticas internacionales son las que disparan líos tan insólitos como potencialmente reales. Keri Russell la vuelve a romper, en el rol de Kate Wyler, la embajadora estadounidense en el Reino Unido. En esta temporada se suma otra mujer de peso, Allison Janney, como la vicepresidenta de Estados Unidos, lo que le añade un nuevo condimento a esta serie que seguirá. Mi única queja es que se pusieron vagos e hicieron solo seis capítulos, aunque de regalo te dejan con la intriga clavada en el pecho.

One Day. La serie romántica de Netflix llega a mi lista porque 1) es romántica 2) logra renovar una historia que muchos ya conocíamos, incluyendo el final 3) es adorable como sus protagonistas y esa relación que se extiende a través de los años, entre encuentros y desencuentros de amigos que se adivinan amantes. Emma y Dexter se hacen amigos a pesar de que todo indica que no tienen demasiado en común. Se conocen el 15 de julio de 1988, y cada episodio revisita ese mismo día en años sucesivos. Una historia sobre el amor en su forma más realista: imperfecto, cambiante y, por eso mismo, inolvidable. La banda sonora está genial, además.

The Bear . Volvió Carmy Berzatto en su tercera temporada, con toda su banda de cocineros, familia y asociados. Esta entrega de una serie maravillosa explora mucho más a cada personaje, y no baja la tensión constante que caracteriza a una producción que muchos han calificado como abrumadora. Los diez episodios se centran en la evolución personal y profesional de Carmy y su equipo, enfrentando desafíos internos y externos mientras buscan la excelencia culinaria. Pero, ¿qué es la excelencia? Jeremy Allen White siempre está bien pero, de nuevo, la mejor actuación es de Ayo Edebiri, la joven cocinera que esta temporada tiene que tomar grandes decisiones. Disney+

Otras que me gustaron mucho:

Fallout (Amazon Video), Industry (MAX), La casa del dragón (MAX), Murder Mindfully (MAX), El chacal (Disney), El Pingüino (MAX), Expatriados (Amazon Video), Los caballeros (Netflix), Somebody Somewhere (MAX), Only Murders in the building (Disney), True Detective: Night Country (MAX), Ripley (Netflix), Nadie quiere esto (Netflix).

