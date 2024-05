Roberto Piazza asegura que crecieron las denuncias de abuso sexual a menores

¿De haber existido la ley Piazza hace 25 o 30 años, por ejemplo el caso Jey Mammón, estaría en juicio por abuso y no hubiera caducado el delito?

Claro, porque la ley se aplica a partir de la promulgación y reglamentación, no es retroactiva, todo lo que está antes de esta ley, lamentablemente prescribe. Todos los delitos anteriores al 2011 quedan afuera de esta ley. No solo la víctima que denuncia a Jey Mammón, yo quedé afuera, mi sobrino y muchas denuncias quedan afuera. Hay denunicas desde Orán (norte de Argentina) a Tierra del Fuego, pero también de Uruguay, de países vecinos, de Estados Unidos, México, España, Brasil, porque el delito es global. Nuestra fundación tiene como objetivo visibilizar esta problemática, por abuso infantil y violencia doméstica, lo que hace un tema muy complejo porque no solo por lo que corresponde a la policía y la justicia, sino, profesionales, asistentes sociales, médicos, es tremendamente complejo y cada caso es distinto, y hay que identificar, el acoso, el abuso, la violación, el asesinato, la prostitución, la venta de bebés, la pornografía infantil, es enorme el tema.