Sebastián Teysera y el nuevo show La Vela Puerca: "Está bueno descubrirse a uno mismo otra vez"

Le pusimos así porque estas canciones son el envés de La Vela. Son esas canciones que no salen mucho a la cancha por la idiosincrasia de La Vela de esas cosas masivas y entonces como que no saben jugar a ese juego. Me gusta pensar que esas canciones que estaban en un cajón y que son más de 30 se amotinaron y dijeron: “nos toca jugar a nosotras”. Es como mostrar la parte que no se ve pero que es parte de la hoja y es fundamental, importantísima. Entonces las juntamos a todas y el Sodre es el lugar idóneo para darles la coyuntura para que se manifestaran dentro de sus propia idiosincrasia. Entonces es un show donde no hay ni luces, ni pantallas, ni nada y donde las protagonistas son la música, la letra y esas canciones.

Cuando hicieron los shows del Antel Arena, ¿ya estaba Envés presionado para salir?

Empezaron a presionar cuando en los últimos ensayos del Antel Arena y en los 70 y pico conciertos que dimos el año pasado, veía que la banda y todos estábamos un poco cansaditos de tocar esos temas y veíamos venir que el año que viene va a ser la gira de los 30 años y que vamos a volver a tocar esos temas. Entonces yo creo que ahí dijeron, “estamos nosotras acá, vamos a hacer algo nuevo”. Me acuerdo que en los últimos shows del Antel Arena en un momento estábamos todos queriendo cambiar de pantalla. Hicimos dos Antel Arena, hicimos el Movistar Arena en Argentina, todo divino, y ahí empezamos a ver estas otras canciones que no tocábamos hacía mucho tiempo. Y estamos todos felices, las canciones felices de volver a jugar, nosotros contentísimos de descubrirlas y no dentro de algo nuevo, es dentro de algo que ya la gente conoce. Simplemente estas canciones tienen una relación diferente con la gente, es más de entrecasa, más íntimo, más profundo, más personal.

Después de ese show impresionante del Antel Arena me llegué a preguntar ¿cómo van a seguir?, más allá de la gira. Y al toque aparece esta propuesta.

Que también es parte de nosotros. O sea, somos nosotros simplemente que es esa parte que está un poco más oculta. Entonces está bueno descubrirse a uno mismo otra vez, a través de un show que tiene otra idiosincrasia, otra sensibilidad, crea otro tipo de emociones, pero es parte de nosotros.

Es uno con el otro. Lo que pasa es que elegís cuando sale cada uno. En la masividad agarramos dos de esas canciones y las ponemos porque no saben jugar mucho a lo masivo ellas, entonces agarras dos, después otras y ahí abrimos el cajón y estaban todas juntas.

Esa selección ¿cómo la fueron procesando como banda?

No fue fácil. Abrí el cajón y saqué unas 38, 39 canciones. Y el show es largo, haremos 24 o 25 de ese cajón y sé que con los tiempos que teníamos desde los ensayos del Antel Arena hasta ahora, había canciones que son difíciles, son complicadas, que tienen como un moño medio raro, y esas las descartamos. Después hay canciones que yo no puedo cantar por una cuestión emocional como Requiem por Vos o La luna de Neuquén. Son todas canciones que en la mitad de la canción me empiezo a traer recuerdos y cosas, y sé que hay canciones que son para escuchar y no son para tocar. Ahí fuimos como puliendo un poco y se armó una lista de 20 o 30 y después con la banda empezamos a ver y ensayar algunas, hasta te das cuenta que alguno no está muy convencido y si no está muy convencido la canción se da cuenta y no sale.

Fue un poco así, el proceso de ir encontrándonos con las canciones y ver qué nos decían. Algunas se fueron y otras quedaron. Tampoco podemos hacer un show de 90 canciones.

Y cuando empezaron a ensayar ¿qué pasó?, porque no son las que tenés de taquito.

Con la letra y redescubrirlas. Estuvo buenísimo. Estaba muy contento porque cuando empezó a sonar al principio era “¿cómo era esto?”. Pero teníamos ganas de ese desafío, de volver a encontrar esas canciones y cuando empezaron a sonar todos dijimos: “estaba buenísimo”. Es parte de lo lindo también. Aparte es mucho más fácil que estar componiendo una canción nueva que es otro proceso donde todos tiramos ideas, las ideas van, vienen, unas quedan, otras se caen, es una cosa más de tensión y de egos que hay que manejar. En cambio esto no, o sea, ya está hecha la canción. Simplemente tenés que recordar lo que habías hecho y recordar por qué habías llegado a lo que habías hecho. Entonces ese viaje es bueno.

¿Con ninguna sentiste que ya no da?.

No. El componer y el escribir para mi es una batalla gigantesca. Lo llevo a tal nivel que nunca siento que no me representan. Me representan todas y sé la edad que tenía, la experiencia que tenía y orgulloso de dar lo mejor y me siguen representando.

lavela oficial1.jpg

Parece que este no es el momento de componer, es el momento de mostrar.

Sí y nos encanta. Es mostrar lo que hicimos y lo que somos. Y lo más bueno es que hay canciones que las hemos tocado tantas veces que ya son una nueva versión. Eso está bueno también.

¿Te seguís emocionando y disfrutando los shows?

Lo disfruto, es más puedo estar en un mal día y me subo al escenario y son dos horas increíbles. Está separado “el enano de La Vela” que es el que canta y Sebastián que soy yo. Y es imposible estar enojado cuando estás tocando un montón de canciones que hiciste y que te están devolviendo un cariño, un amor, tanta cantidad de gente que no puedes ser ajeno a eso.

Además cuando vas al show, mirás para el costado y hay gente de todas las edades, conectados con la misma energía.

A mi hace tiempo me cayó una ficha y veo a 200, 300 personas y la canción que estoy cantando es más vieja que todos los que están ahí. Por un lado es una alegría enorme, sabes que nosotros nos vamos a ir y ellas se van a quedar, es una parte tuya que queda. Y el camino que han recorrido esas canciones, fueron ellas.

¿Vos las dejás, son de la banda pero las liberas?

Son como mis hijas. Y hay momentos que te dicen adiós y se van a vivir con otros. Me preocupo mucho de defenderlas, de cuidarlas y de ver cuál fue el camino que hicieron. Cada una tiene su personalidad para mí, sus momentos y su diálogo con la gente.

Es transgeneracional la música y además cada show es único, para vos y para mí también.

Por eso mismo, tocás un montón de canciones y hay veces que realmente no las ensayamos, pero siempre es diferente cantar esa canción. Yo a veces juego con las cosas y dejo de cantar acá o algo y miro, son esas canciones que las canto y también me gusta observar en qué está. Y la manera que tengo es mirando a la gente. Igualmente llega un momento que hay canciones que nos han saturado, pero no hemos llegado al nivel de odiarlas y no tocarlas nunca más, que eso es lo peor que le puede pasar a una canción. La canción no se merece que la traten de esa manera. Pero hay bandas que a la canción tal nunca más le tocaron, llegaron a un lugar donde no hay rescate.

1668694202910.webp La Vela Puerca presenta su nuevo disco en el Velódromo

¿En el caso de La Vela cuál se dejó?

El Viejo estuvo seis años en el frezeer y después salió feliz. Esa sí que pasó el umbral. Yo caminaba por la calle y me decían: “Tu canción me tiene podrido” y yo les decía: “A mí también”. Aparte no es mía, la escribió “el Mandril” (el bajista Nicolás Lieutier), yo la canto nomás. Y le digo al Mandril: “hacete cargo de este monstruo”.

Es verdad también que se pedía pero con discreción, o sea, no estaba y no pasaba nada.

Era como “tocala, pero no sé si quiero que la toques”. Ya hizo su trabajo inmenso y tuvo su misión que la cumplió que fue hacer el crossover, que pasaran rock uruguayo en las radios. Yo conozco al Mandril desde los 14 años, sabía que escribía muy bien, estuve años para convencerlo, escribió El viejo y lo perdí. “La clavé al ángulo y ya está”, me dijo. Lo entiendo, después de lo que paso con El viejo ponerte a escribir una canción y no compararla es difícil.

¿Pero a vos no te pasó eso?

No, por suerte le paso a él. Lo que yo no puedo evitar es hacer canciones. Soy de la escuela de que uno hace canciones de mierda, hace canciones más o menos y hace de vez en cuando una buena canción. Yo las trato de hacer todas. No busco la canción perfecta porque no existe, por lo menos no quiero tenerla. Me gusta hacer canciones, no podría no hacerlas, es lo que más me gusta. Yo canto por accidente, porque un día faltó el vocalista. Pero al Mandril le gusta tocar el bajo, no le gusta hacer canciones.

El show es de “el Enano” y también nosotros y la particularidad que ningún show es igual al otro, incluso si vas dos días seguidos.

Claro, ahora en este show el lunes no va a ser igual que el martes, ni el martes que el miércoles. Porque estamos haciendo un show nuevo que lo vamos a interpretar por primera vez el lunes. Estamos todos expectantes de llevar esto a la realidad y no sabemos cómo es la realidad. Nos imaginamos una realidad que es la que está en la lista, nos imaginamos una parábola emocional que está en la lista, pero ahora vamos a salir a hacerlo y a ver qué pasa. No te digo que salga mejor o peor tocado, simplemente que lo vamos a conocer al show. El martes ya lo conocimos, miramos por donde va, yo tengo que saber qué es lo que me pasa emocionalmente. En el Antel Arena cuando bajé del primero dije “me arrebaté”, no administré bien la parábola, porque hubo un momento que el show me pasaba por arriba. Una cosa es ensayarlo, hacer una pausa, y otras cosa es hacerlo, el segundo día ya lo administré mejor.

En este show el lunes lo vamos a conocer, el martes lo vamos a manejar y el miércoles probablemente aceleremos. Vas atrás del show.

-lcm4298-jpg..webp La Vela Puerca Leonardo Carreño

¿En los ensayos ya pudieron ver el show?

En este show hay cosas más delicadas, detalles que no pueden flaquear, que pueden pasar desapercibidos en la masividad pero acá es con la lupa. Estás cerca, son canciones más delicadas, son arreglos más sutiles, es un show un poco más difícil de tocar.

Y además hay bastante gente invitada y acá en el espacio que tenemos no tenemos la posibilidad de hacerlo dinámico, entonces separamos por un lado la cosa, por el otro la otra, después también los invitados tienen sus horarios, sus trabajos. No hemos podido hacer un ensayo general de principio a fin.

¿Todavía te ponés nervioso antes de salir al escenario?

Lo justo para disfrutarlo. Yo bostezo, me viene sueño.

Pero es por el cambio de energía.

A mi me gusta y a veces me zarandean por eso. Pero me divierten los nervios esos, es como cuando haces una picardía. Te puede salir bien o te podés comer un rezongón nunca visto. Son esos nervios divertidos. Tuve en un momento un poco de pánico escénico hace años, pero después me di cuenta de que la gente sabe quién soy y cómo soy. De hecho a veces me equivoco de gusto para que sepan que sigo siendo yo.

Después de esto viene la gira, ¿cómo está planificada?

Ahora nos metimos en un baile que en estos casi 30 años nunca nos habíamos metido. Nunca ensayamos tanto. Porque son estos tres shows, después tenemos tres Gran Rex, Rosario y Córdoba. En el ínterin nos vamos a México, a Colombia y a Chile. Son todos shows de 30 temas diferentes.

Pero conviven el haz con el envés.

Ahora si, la hoja entera. Es la parte divertida, es lo que te pasa también por tener casi 30 años de carrera y seguir siendo los mismos, tener tantas canciones y por suerte fuimos bastante vagos e hicimos un disco cada tres o cuatro años. Ahora todo el acervo musical y creativo de La Vela juega al mismo tiempo y somos todos felices: unas canciones, las otras canciones y nosotros. La primera vez en la historia que estamos todos juntos, saliendo a disfrutar y a convivir. Las del cajón salieron, las otras están descansando un rato que ya van a seguir y nosotros los esclavos de la canción.

Otro momento maravilloso de La Vela.

Siempre tratamos de hacer las cosas cada vez mejor para seguir disfrutando. Es como cuando exprimís un limón y siempre hay una gotita más, siempre encontramos algo nuevo para hacer siendo nosotros mismos.

ENVES Spot Enano_ON.mp4

El show

Luego de sus exitosas presentaciones en el Antel Arena de Montevideo y el Movistar Arena de Buenos Aires, con entradas agotadas, la Vela Puerca ofrece una nueva propuesta para la segunda mitad del año: Envés.

Envés es un show diferente, con un repertorio distinto del habitual, con canciones que no suelen ser parte de la lista. Se hará en un marco nuevo: el teatro. La banda se presentará en prestigiosos teatros rioplatenses, con escenografía y luces acordes a la ocasión.

En Montevideo, los shows serán en el Auditorio Nacional Adela Reta (SODRE ), los días 5, 6 y 7 de agosto.