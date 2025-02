Super Bowl: quién es el artista elegido para el esperado espectáculo del medio tiempo

Not Like Us, la polémica canción de Kendrick Lamar en la que acusa a Drake de pedofilia y que se llevó cinco Grammys

Lamar fue uno de los grandes ganadores de la última ceremonia de los Premios Grammy. Se fue de la gala con cinco de los siete gramófonos a los que fue nominado. Su imparable Not Like Us, lanzada el año pasado como parte de su disputa lírica con Drake, le dio los premios a canción y grabación del año, así como mejor canción rap, mejor video musical y mejor interpretación de rap.

No es ninguna sorpresa que la canción es la pieza más esperada por los seguidores del artista en el próximo show de medio tiempo además de otros temas del rapero de Compton – ganador de 17 Premios Grammy y un Premio Pulitzer– como Humble o Swimming Pools.

"Kendrick Lamar es verdaderamente un artista y un intérprete único en su generación. Su profundo amor por el hip-hop y la cultura informa su visión artística. Tiene una capacidad inigualable para definir e influir en la cultura globalmente. El trabajo de Kendrick trasciende la música, y su impacto se sentirá durante años venideros”, confirmó Jay-Z, líder de la compañía que maneja la programación del Super Bowl, en un comunicado difundido por Billboard.

Será la segunda vez que Lamar se presente en el medio tiempo de un Super Bowl, después de haber sido parte –junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y Mary J. Blige– en el Super Bowl LVI en el SoFi Stadium de Los Ángeles en 2022. Un espectáculo que les valió el primer Emmy otorgado a un Halftime Show del Super Bowl como Mejor Especial de Variedades en vivo.

En 2024 fue el cantante Usher quien hizo un recordado repaso por su carrera en el show de medio tiempo con Invitados especiales como Alicia Keys, H.E.R., will.i.am y Ludacris. En años anteriores el show estuvo a cargo de artistas como Rihanna (2023), Dr. Dre y sus amigos (2022), The Weeknd (2021), y Shakira y Jennifer Lopez en (2020).