The Last of Us confirmó la fecha de estreno de su segunda temporada con un nuevo adelanto

The Last of Us prepara el estreno de su segunda temporada para este año. La adaptación del videojuego del mismo nombre que debutó en las pantallas en 2023 llamó la atención tanto de los que conocían el original como de los que no lo habían jugado, y se convirtió en todo un fenómeno, además de ser candidata a los Emmy.

La serie volverá a la pantalla de HBO y de la plataforma Max en los próximos meses. Este lunes, además, se confirmó con la publicación de un nuevo adelanto la fecha exacta de estreno de la nueva temporada.

El regreso de The Last of Us está previsto para el próximo mes de abril, aunque aún no está definido qué día será.

Embed - The Last Of Us - Temporada II | Abril 2025 | Max The Last of Us 2: lo que se sabe de la nueva temporada La segunda temporada de la serie adaptará parcialmente el segundo juego de la serie, The Last of Us Part II, que se lanzó en 2020. A diferencia de la primera temporada, que trasladó a la serie todo el primer juego, el segundo estará repartido a lo largo de varias entregas.

Pedro Pascal y Bella Ramsay regresan como Joel y Ellie, respectivamente, la pareja protagónica de la historia, aunque en esta segunda parte será ella quien tome mayor preponderancia en la narrativa. Además, se suman Kaitlyn Dever e Isabella Merced como dos nuevos personajes clave. La segunda temporada empieza cinco años después de la primera parte, todavía ambientada en el mundo postapocalíptico generado por la infección del hongo cordyceps. La nueva temporada tendrá siete episodios, que se estrenarán de forma semanal.