Trabajadores de prensa del Uruguay solicitan declarar a Furia Scaglione "persona no grata"

Juliana "Furia" Scaglione volvió al centro de la escena luego de protagonizar varios momentos polémicos en la última Cena de Famosos organizada en el Radisson Victoria Plaza, donde se increpó con varios periodistas . Este hecho, acompañado de la actitud de la ex Gran Hermano llevó a que mediante una carta abierta trabajadores de prensa del país pidieran declararla como una "persona no grata" .

La carta abierta publicada en redes sociales

A raíz de los hechos de público conocimiento, los comunicadores uruguayos queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Juliana "Furia" Scaglione, la ex participante del reality show Gran Hermano en Argentina que ha maltratado a los colegas que integran este espacio desde el que nos expresamos fervientemente.

No vamos a tolerar más agravios, amenazas y actitudes violentas de esta persona ni de ningún famoso que al hacer nuestro trabajo nos responda salvajemente como lo hizo esta mujer hace unos días.

Estimado Sr Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que Juliana Scaglione sea declarada persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestros compañeros, queremos también decir, que más allá de la decisión de Presidencia, nosotros como comunicadores alzamos la voz: Juliana acá no sos bienvenida, no sos persona grata y queremos que a partir de este momento lo tengas claro. Creemos que debemos tomar medidas para que esto no vuelva a suceder y nuestra profesión no se vea más afectada con estos hechos que no pueden volver a ocurrir.

Para finalizar este escrito, queremos agradecer a todas las personas que en los últimos días nos han manifestado su apoyo incondicional después del terrible episodio que vivimos que genera mucho malestar para los que defendemos la democracia

Atte Agrupación Periodistas Uruguayos

El Observador contactó al periodista Luis Curbelo, integrante de la directiva de APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) quien comentó: "Desconocemos la procedencia de esa carta abierta, no ha salido de nuestra asociación. No obstante, estamos al tanto de todos los hechos que han vivido algunos colegas en el evento y del ataque a la comunicadora Flavia Pintos. He de trasladar este tema a la mesa directiva de APU en nuestra próxima reunión del consejo, donde elaboraremos nuestra respuesta".