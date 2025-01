Tras explicaciones de Valenti sobre su salida de La Tertulia, Emiliano Cotelo le respondió: "Esa postura contiene tergiversaciones y mentiras"

"Ese texto del sábado no refleja lo que ocurrió entre él y yo. Es la versión de Valenti y esa postura contiene tergiversaciones y mentiras ", aseguró Cotelo este lunes durante la emisión del programa En Perspectiva.

"Luego de 18 años no voy a ir nunca más a 'La Tertulia'. Lo explicaré en su momento. Gracias a los oyentes ", escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ValentiEsteban/status/1882188017936535745&partner=&hide_thread=false Luego de 18 años no voy a ir nunca más a La Tertulia. Lo explicaré en su momento. Gracias a los oyentes. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) January 22, 2025

Para el conductor, el anuncio de Valenti y la forma en la que lo comunicó generó "una ola inicial de reacciones".

Tras esto, se refirió a los posteos que publicó el analista político el sábado, donde explicó las razones de su salida del espacio.

"Ahora que se confirmaron, desgraciadamente con creces, todos los elementos de la explosión de los fondos ganaderos voy a explicar por qué no voy más a 'La Tertulia'", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ValentiEsteban/status/1883176393393266986&partner=&hide_thread=false Ahora que se confirmaron, desgraciadamente con creces todos los elementos de la explosion de los fondo ganaderos voy a explicar porque no voy mas a La Tertulia. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) January 25, 2025

Según Cotelo, desde dicha publicación ya era "evidente" que Valenti iba a armar un "relato distorsionado de lo que pasó".

"¿Por qué digo esto? Porque su desaparición de La Tertulia no tiene nada que ver con lo que él llama la 'explosión de los fondos ganaderos', sino con su forma de discutir e intervenir en la mesa a lo largo de los últimos meses y diría años", aseguró.

"Ese mensaje inicial me resultó indignante", afirmó el periodista y luego opinó de la explicación extendida de Valenti.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ValentiEsteban/status/1883228895954321538&partner=&hide_thread=false Luego de 18 años, de intercambiar y aprender no estoy más en La Tertulia. La última vez que estuve fue el jueves 28 de noviembre. Ese mismo día murió en su Tesla 3 el propietario de Conexión Ganadera Gustavo Basso en la ruta 5 a 150 kilómetros por hora. (sigue) — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) January 25, 2025

"Valenti incurre en una conducta discutible desde el punto de vista ético y relata públicamente como habría trascurrido una conversación privada entre él y yo", explicó Cotelo.

"Esa versión de nuestra conversación no se ajusta a la verdad. En algunos pasajes Valenti directamente miente y en otros manipula mis dichos para construir su posición de víctima", aseguró.

Según el comunicado, "lo cierto" es que llamó a Valenti tras leer tres posteos que había realizado en sus redes sobre el siniestro de tránsito donde murió el empresario Gustavo Basso.

En el primero de ellos, publicado el 30 de noviembre, Valenti manifestó sus "sospechas" en la muerte de Basso.

"El empresario Basso murió en medio de negociaciones por Republica Ganadera, es segundo escándalo de los fondos de inversión ganaderos. Ya conoceremos estafas. Un Tesla destruido en un choque con una maquina vial....vamos?", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ValentiEsteban/status/1862846017298673987&partner=&hide_thread=false No sospechan? El empresario Basso murió en medio de negociaciones por Republica Ganadera, es segundo escándalo de los fondos de inversión ganaderos. Ya conoceremos estafas. Un Tesla destruido en un choque con una maquina vial....vamos? — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) November 30, 2024

"Ese pelotazo fue tan confuso que después Valenti tuvo que ajustar el discurso", aseguró Cotelo y apuntó a dos posteos más del analista.

"Para los débiles mentales que pensaban que acusaba a Basso. Firmas falsas ganado muerto: presentan primeras denuncias contra República Ganadera De acuerdo con el abogado que representa a tres denunciantes, hubo un 'claro accionar delictivo' en la empresa que concursa", escribió Valenti en X el 2 de diciembre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ValentiEsteban/status/1863630845249982755&partner=&hide_thread=false Para los débiles mentales que pensaban que acusaba a Basso.

Firmas falsas ganado muerto: presentan primeras denuncias contra República Ganadera

De acuerdo con el abogado que representa a tres denunciantes, hubo un “claro accionar delictivo” en la empresa que concursa. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) December 2, 2024

"Será dificil la pericia por el estado del Tesla de Basso. Creo que le hicieron algo al auto. Es demasiada casualidad que choque a 150 kilomtros por hora contra una maquina parada. En medio de negociaciones de una empresa seria Conexion ganadera y bandoleros de República ganadera", añadió el mismo día en una nueva publicación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ValentiEsteban/status/1863657995088921007&partner=&hide_thread=false Será dificil la pericia por el estado del Tesla de Basso. Creo que le hicieron algo al auto. Es demasiada casualidad que choque a 150 kilomtros por hora contra una maquina parada. En medio de negociaciones de una empresa seria Conexion ganadera y bandoleros de República ganadera. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) December 2, 2024

"Esa forma de Valenti de expresarse con especulaciones, si pruebas, sembrando sospechas era algo que él practicaba con demasiada frecuencia en La Tertulia. Llegando a señalar con nombre y apellido a los presuntos culpables de los hechos que él imaginaba, sin exponer los fundamentos que sostenían su acusación", explicó Cotelo.

"La Tertulia no es para eso. Es un espacio de debate civilizado con argumentos, no es una plataforma para el enchastre de personas de ningún sigo político, ni para el enchastre de ninguna institución o empresa", sostuvo.

Según el conductor, había tenido "varias conversaciones" con Valenti fuera de micrófonos, donde le advirtió que dichas intervenciones estaban "trasgrediendo el manual de estilo de La Tertulia". Y pese a eso, "volvía a recaer y las tarjetas amarillas se acumulaban".

Además, Cotelo señaló su salida no solo se debió a eso, sino también a "maltratos" que cometió Valenti contra algunos de sus colegas durante las polémicas.

"Con mi llamada telefónica en diciembre yo no pretendía censurarlo en sus redes sociales, como él sostiene. Simplemente, al observar los extremos a los que había llegado su comunicación en general y el descrédito que le habían provocado esos mensajes de esos días en particular, yo le hablé para agendar una reunión presencial para conversar con tranquilidad sobre el cierre de su ciclo en La Tertulia y le pedí que no fuera el jueves siguiente", continuó.

"¿Por qué esto último? Porque conociendo sus antecedentes era muy posible que lanzara al aire sus elucubraciones de los días anteriores", añadió.

"No lo estaba censurando por sus tuits, no lo estaba censurando tampoco en La Tertulia, simplemente la gota desbordaba el vaso y yo me convencí por completo que era imposible que Valenti cumpliera con el manual de estilo", reveló.

De esta forma, lo que buscaba era que se diera una salida "acorada y elegante" de un tertuliano "que fue muy importante" para el programa.

Finalmente, Cotelo definió lo que pasó como un "hecho muy triste" y aseguró fue un episodio sumamente "amargo" para él.