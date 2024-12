Turismo aventura en Rivera: vivir la historia de los primeros buscadores de oro

Esta experiencia fue realizada por el equipo de El Observador de la mano del garimpeiro Javier Carreira, guía y experto de la zona, que nos llevó al sitio donde en pocos minutos y mediante el proceso adecuado, se puede obtener pequeñas partículas de oro: "Es una experiencia que sí, vale la pena porque quizás todos podemos comprar un pedacito de oro, o algo en alguna joya o una alhaja. Pero ¿quién tiene la oportunidad de encontrar el oro nativo que va a salir de la tierra?, no todos tienen esa oportunidad de ver el oro que sale de la tierra por primera vez y tu lo puedes ver y tocar. El buscador de oro tiene que tener tres cosas: Entender de física porque el oro y el hierro andan juntos y tienen más peso que el resto de los elementos, también un poco de geología y utilizar el sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos. De acuerdo a cada lugar donde vas, la experiencia y el conocimiento que tengas, sabes cómo buscarlo porque cada lugar es diferente. En el caso de acá lo que lo delata es que está el óxido de hierro y él (por el oro) anda junto con el hierro. Así que el óxido de hierro allí de aquel barranquito, es lo que lo delata acá en este lugar".

¿Cómo es el proceso para un turista que quiere venir a buscar oro?

Primero se saca las piedras más grandes con una malla y después me queda en la batea la que vemos allí, me queda lo más fino, entonces por medio del agua voy a ir separando los materiales por su peso. El agua me ayuda al mover en el agua ese material va a decantar hacia el fondo de la batea, va a decantar el hierro y el oro. Queda un poquito de arena arena negra que es hierro y las partículas de oro, ese es el proceso. Cada vez se va simplificando más así, hay que tener pulso de que no se te escape; y lo sencillo ¿cómo separamos el hierro del oro? con un imán.

¿Estamos hablando de una experiencia ideal para disfrutar en familia?

Si claro, tenemos un tour que habla de toda la historia e incluye esto de la batea, pero también tenemos otro tour que es solamente la búsqueda del oro. Entonces a las personas les damos bateas, herramientas, los internamos para allá dentro del monte, que hay sombra está precioso y tenemos unas 4 horas de buscar oro. Cada cual busca y nosotros le vamos explicando, enseñando las cosas, pero tiene la oportunidad de ser usted quien lo buscan, quién lo saca y es muy interesante.

Esta experiencia obtuvo recientemente un premio ANDE como la MiPyme innovadora del año 2024. Los paseos y circuitos mineros pueden coordinarse previamente en www.delminero.uy o en [email protected]