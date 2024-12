Un banquete a lo Versailles: los recomendados de la semana de Picnic!

Es día de Pícnic! , día de compartir piques y de intercambiar experiencias de vida. Esta semana me dio por pensar -y ejercer- la espontaneidad , y me llevé unas cuantas sorpresas. Si por algo no me reconozco es por esta característica que puede ser tan adorable como riesgosa, esa dualidad que es la vida misma.

Hemos hablado sobre rutinas, organización, planificación , todo eso con lo que me siento tan cómoda porque está en mi naturaleza y porque nos da, a todos, una estructura necesaria para evolucionar, para que las cosas se hagan, para que todo resulte un poco menos complicado. La contracara de la rutina es la espontaneidad de decidir algo de un momento para el otro, o de hacer algo sin planificarlo.

Es un mito que por ser espontáneo sea lo que sea que se haga siempre sale bien, pero hay grandes chances de que eso pase porque estamos mentalmente más abiertos hacia un resultado positivo e, incluso, le sacamos presión al resultado. La espontaneidad no tiene por qué ser irracional ni temeraria.

¿Qué dicen los filósofos sobre la espontaneidad? Es la capacidad de responder rápidamente a estímulos o circunstancias sin depender exclusivamente de un análisis prolongado. Aunque pueda asociarse con la impulsividad , no es lo mismo, porque no implica actuar sin pensar, sino confiar en la intuición y en el conocimiento acumulado a través de experiencias previas.

Se me ocurrió compartir contigo estos pensamientos porque un lunes por la tarde mandé un mensaje a dos grandes amigas y les dije que me iba a tomar un café con algo dulce (en el Recreo te cuento dónde) y que, si podían y querían, las esperaba ahí con mi libro. Si no podían, igual iba y todos contentos. Terminamos las tres ahí, felices de habernos encontrado sin 10 mensajes previos de coordinación y, sobre todo, felices de compartir un rato juntos en un día en el que casi siempre tenemos rutinas muy fijas.

Es que la espontaneidad también tiene ventajas. En un estudio sobre liderazgo organizacional, Yukl y Mahsud (2010) destacaron que los líderes efectivos combinan planificación estratégica con adaptabilidad, aprovechando la espontaneidad para ajustar sus decisiones en tiempo real. Decidir algo sin darle tantas vueltas también ayuda con la reducción del estrés asociada a la “parálisis por análisis”, un fenómeno que aparece cuando el exceso de información o la búsqueda de perfección dificultan la toma de decisiones. Mi café con amigas nunca hubiera salido si me hubiera puesto a pensar en la cena que estaba sin preparar y el placar a medio ordenar. Ambas cuestiones igual se solucionaron, aunque con menos estrés.

Los científicos de la conducta, por su parte, dicen que la espontaneidad está estrechamente vinculada con la creatividad, porque permite explorar opciones novedosas sin las restricciones impuestas por un análisis rígido. Por último, actuar espontáneamente requiere confiar en el propio juicio, lo que fortalece la autoconfianza.

Claro que es fundamental equilibrar la espontaneidad con un mínimo de análisis consciente, un proceso conocido como “razonamiento adaptativo”. Soy Carina Novarese, te agradezco la lectura y te invito a que en estos días hagas algo sin darle muchas vueltas. Buena semana.

Para ver

conclave-ralph-fiennes.jpeg

Cónclave. Como quien no quiere la cosa se pasó el 2024 y ya estamos mirando películas que es probable que compitan en el Oscar. En esa categoría está Cónclave , peliculón que se mete en los recovecos más oscuros y antiguos del mundo: la elección del Papa. Luego de la muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es designado como responsable de dirigir este proceso que reúne a los líderes más poderosos de la Iglesia católica. Pero a las complicaciones tradicionales se suma en este caso una conspiración y un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. Entre los “competidores” para ser el nuevo Papa están Stanley Tucci, John Lithgow y Sergio Castellitto, todos actorazos, además de Isabella Rosselini. Se va a estrenar el 20 de febrero en cines uruguayos.

amoti_104_unit_00047rc_wide-26b6b556f83e6fa0afc29214be4e18b48cffbc18.jpg

Infiltrado. ¿Te acordás de Ted Danson, aquel muchacho bonachón de Tres hombres y un bebé? En esta nueva serie de Netflix, Hombre infiltrado , la rompe en el rol de un un viudo de 70 y pico que se da cuenta de que su vida es pura rutina, y así acepta convertirse en un detective privado amateur, cuando responde al anuncio de una detective profesional que necesita investigar el robo de un valioso collar en un residencia para personas mayores. Es divertida, pero además pone en primer plano el tema del envejecimiento, la soledad y las relaciones familiares y sociales en esta etapa de la vida.

Para disfrutar

5724.jpg

Tango. El miércoles 11 se inaugura en Tacuarembó el Primer Festival de Tango Carlos Gardel, que se extenderá hasta el 15 de diciembre. La inauguración será en la plaza 19 de abril a las 18 hs, con la Orquesta La Milonguera y Paysandú es Tango. A las 20 hs habrá gala inaugural en el Teatro Escayola, con los espectáculos Volver y Tacuarembó Tango. Durante toda la semana se celebrará la fecha de nacimiento de Gardel con actuaciones en cada rincón de la ciudad, incluyendo grandes nombres como Julio Cobelli, Valeria Lima, La Mufa y, desde Argentina, la Orquesta Típica Fernández Fierro, entre otros. Acá más datos.

Tango 2. Hoy jueves 5, como parte del ciclo La Cumparsita, 100 años + 7, se presentan los solistas de La Orquesta de Tango de la ciudad de Montevideo , bajo la dirección musical del Mtro. Álvaro Hagopián. Cantará Ricardo Olivera, Valeria Lima y Nelson Pino, con la participación de Chacho Ramos como artista invitado, además del cuerpo de baile.

Belleza. La belleza sigue invadiendo, afortunadamente, la explanada del Teatro Solís en el marco del ciclo Un poco de belleza por favor; está vez la cita será el viernes 15 de diciembre a las 21.45 hs con las canciones de Papina de Palma, Camila Ferrari, Isabel Lenoir y Sofía Alvez. La entrada es gratuita.

Música. Una forma hermosa de terminar el año ignorando olímpicamente la locura generalizada de los últimos días de diciembre, es escuchar el concierto de la Banda Sinfónica de Montevideo, que revive los clásicos de los 90’s con una selección de pop, rock, ska y los temas del verano. Habrá música, canto y, por primera vez, un espacio para bailar en la sala principal del Solís! Lo mejor es sacar entradas ya . 27 y 28 de diciembre a las 20:00 horas.

Piknic. En esta barrio le damos espacio a los primos hermanos de nombre, así que te cuento que llega a Uruguay Piknic Electronik , un ritual veraniego que reúne a miles de personas de todo el mundo, una mezcla ecléctica y cosmopolita de moda, comida, bienestar y música. En Uruguay se hará este sábado 8 desde las 12 hs en Zonamérica, para todo público de todas las edades, incluyendo actividades para niños. 4 djs internacionales y 2 locales, 12 horas de música, foodtrucks y actividades para todas las edades. Los niños son muy bienvenidos.

Vereda. Este sábado 7, de 16 a 22 horas, Sala Verdi cierra su temporada anual con una fiesta en la calle para todo público. Habrá música, teatro, danza, artesanías, ajedrez comunitario y mucho más. Acá podés ver el programa completo y hay muchas actividades hermosas.

Para comer (y beber) rico

Maxi y Marce. El chef del restaurante 1921 del Sofitel Carrasco, Maximiliano Matsumoto, se reúne con Marcelo Cerminara para cocinar a cuatro manos la última cena de Basilio del año en Café Gourmand, este miércoles 11 de diciembre. Seis pasos, excelentes vinos y un lugar privilegiado.

SFFV-Garage-Gourmet-scaled-e1700200674668-759x500.jpeg

Street food. Vuelve este ya clásico festival gastronómico al shopping Punta Carretas, de la mano -como siempre- de Garage Gourmet. Este 6, 7 y 8 de diciembre es hora de comer algo rico en Street Food Festival VI , comida callejera de todo el mundo, música en vivo, actividades para niños y un ambiente pet-friendly. Entrada gratuita y parking liberado.

Noches. Las noches cálidas (o casi) ahora también se pueden disfrutar en Escaramuza , la librería/cafetería/restaurante con ese patio espléndido para comer bajo las estrellas. De miércoles a sábados abren de noche hasta las 12, con propuestas de cena. También Cultural AlfaBeta propone noches extendidas en su preciosa cafetería con patio abierto; los viernes y sábados estará abierto hasta las 00 hs y proponen delicias con mucho sabor a mar, desde Fish&Chips hasta tiradito de corvina rubia y cítricos, además del menú tradicional.

Disponible. Me gusta mucho la propuesta de Disponible , un nuevo bar de vinos que abre para eventos específicos y que para diciembre propone dos fechas dedicadas a los vinos de la Rocha Atlántica . Para probar la selección de Gaston Figún y entender de dónde provienen esos aromas y sabores, hay que reservar para el 12 o 19 de diciembre.

Pop up. Este domingo 8 hay MVD Pop Up en el parque de Villa Biarritz , con mucha comida rica, música en vivo y actividades súper interesantes, como un taller de huertas, otro de gestión de residuos, y muchas ideas para que los niños aprendan y se entretengan.

Navidad. Florencia Queralt dio un nuevo salto y se decidió a convertir sus deliciosas recetas en un booklet digital que podés comprar si le escribís directo a ella. Doy fe de su creatividad y maestría para combinar sabores y me entusiasman las recetas que anunció para estos días festivos: ensalada de papas con langostinos y tomates asados, carne con salsa de morrón ahumado, chutney de pera, amarettis caseros y más.

Nuevos libros

portada_desperdicio-cero_guillermina-bauer_202411011332.png

Sin desperdicio. Ya está en librerías y hoy se presenta oficialmente el segundo libro de Sylvana Cabrera y Guillermina Bauer, madre e hija apasionadas y militantes de la causa Aquí no se tira nada . La nueva publicación se llama Desperdicio cero, cocina sustentable y está llena de tips y consejos para lograr una cocina más sostenible y eficiente. Ambas expertas sostienen que no hay casi nada que no se pueda aprovechar y que ninguno de los alimentos que compramos deberían terminar en la basura. Incluye más de 200 recetas. Acá podés ver una de las recetas en acción. Es un pan de banana hecho con tres “desperdicios”, la cáscara de banana, café utilizado una vez y cáscara de huevo molido.

Naturaleza. Un gustazo que el Jardín Botánico haya abierto, ayer, el invernadero para visitas. Esta actividad gratuita, con cupos limitados a 15 participantes, se realiza los miércoles a las 10 de la mañana, con una duración de una media hora y la guía de un guardaparque especializado. Es una hermosa oportunidad y para reservar lugar tenés que mandar mail [email protected].

Recreo

saint germain.jpg

Un banquete a lo Versailles

Estoy buscando socios para degustar, sin prisa pero sin pausa, el Banquete de Versailles, el que está en el menú de la nueva Saint Germain de la Alianza Francesa. Esta semana tomé allí el café espontáneo sobre el que te conté al principio y me quedé enganchada con esta propuesta que debe ser como para cuatro personas: dos sándwiches o platos a elección + degustación de cuatro tigrés variados+ 2 bollería a elección + 2 pastelería o helado artesanal a elección+ 4 cafés a elección + 2 jarras de jugo de naranja exprimido.

Estas serían mis elecciones: tartine de palta y croissant de salmón para empezar, tigrés de chocolate y pistacho, un croissant de almendras y uno de gruyere (el primero es mi favorito de todo Montevideo y el segundo no tengo con qué compararlo, pero es supremo). De Patisserie me quedó con el eclair de chocolate y la tarta de vainilla de Madagascar y nueces Pecan .

Es cierto que Maria Antonieta terminó muy mal, pero que bien que la pasó hasta entonces.

Escucho

Ina. Ina Garten es una genial cocinera y anfitriona, muy popular en Estados Unidos por sus programas de TV, sus libros y apariciones públicas. Estoy encantada con sus playlists de Spotify, un elemento fundamental para que las reuniones sean perfectas. Te recomiendo que escuches la de Road trip y la de cenas . Hermosuras musicales.

Nada. Nothing compares 2 U es un clásico de Prince, pero en la voz de Cynthia Erivo adquiere otros tonos y una potencia ensordecedora que te deja pegado a la pantalla. Escuchala acá .

Chau chau adiós

Gracias por acompañarme en el viaje de hoy. ¿Te acordás que hace unos días te hablé de la práctica de escribir - o al menos pensar- en tres momentos, situaciones, personas por las que agradecés el día que pasó? Lo estuve practicando y, aunque al principio cuesta, reconforta. Tal vez sea cierto eso que afirman tantos científicos de la conducta: somos lo que pensamos. Hace poco leí y guardé esta frase (ojalá recordará dónde): "Tu viaje hacia una mente más amable comienza con un pensamiento único y nutritivo: nunca es demasiado tarde para plantar semillas de compasión y dejarlas florecer".

Soy Carina Novarese y por cualquier comentario podés escribir a esta dirección.