Una influencer argentina que visibiliza la problemática del Alzheimer

Distinguida en la cena de los Influencer Awards, que organizó Juan Herrera, dialogó con El Observador acerca de su misión en visibilizar, la problemática de las enfermedades en adultos mayores: ¨Papá Tito que es la estrella de mi Instagram, un día tuve un diagnóstico de Alzheimer. Para mí fue como la cosa más fuerte, dolorosa de los últimos años de mi vida y realmente yo dije: tengo que transformar esto, porque eso me metió en una depresión, en una angustia, en un dolor y lo logré porque abracé Instagram. Empecé a hablar de eso, a subir videos con mi padre y a pesar de venir de un mundo académico totalmente distinto, pude trabajar eso. Mucha gente empezó a seguirme, me cuenta historias increíbles¨

Fue increíble. Un día yo estaba tan mal porque iba a ver a papá todos los días, papá no vive con nosotros ya, porque estaba en una situación compleja. Y cuando lo voy a ver, salgo y digo: no puedo seguir así, salía llorando, amargada. Le dije, papi vamos a hacer algo y le puse el celular y él empezó a decir; Hola que lindo, que felicidad. Ahí empezamos. Ese día se viralizó el video hablando del Alzheimer. Yo decía, la verdad que me siento horrible, pero vamos a salir adelante. Esto fue hace un año y medio yo tenía 20,000 seguidores y hoy tengo 600,000 seguidores y la gente de 80 años me escribe a través de los Instagram de sus hijos o de a sus amigos y tengo seguidores todos de mucha edad, de 50, 60, 70 años, que me dicen; yo pasé lo mismo que vos con mi papá con mi mamá y cuando están mal ponen mis videos y tratan de cambiar la onda. Intento ponerle humor, amor y un poco de esperanza porque el sistema de salud los considera desahuciados cuando alguien tiene Alzheimer y para mí es mi padre. Creo que hay que visibilizar todo eso.