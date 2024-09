Una selección de cocineros cordobeses competirá en el Mundial de Asadores 2024 en Montevideo

Capitani remarcó la importancia para su provincia de esta delegación: "Acá estamos empujando lo propio, lo nuestro, cuatro divinos cocineros que no solo saben qué hacer, sino que van con un gran espíritu de poder competir, pero además a ganar. Así que en esta maravillosa cosa que han promovido ustedes desde Montevideo, Córdoba va preparada para traerse el trofeo principal. Estamos muy deseosos de dar pasos junto a Uruguay, no solo como herramienta de desarrollo, sino de atractivo turístico. Conocemos que hay un hermoso país que tenemos muchas similitudes; cantidad de habitantes, (ingresos) per cápita, y queremos que esto sea un ida y vuelta permanente, que nos permita seguir creciendo".