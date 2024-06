Veo cómo cantas: engañó a todos, se llevó $40 mil y así cantó en el programa de Canal 12

Veo cómo cantas es la adaptación uruguaya de un formato surcoreano en el que un jugador debe adivinar si quienes se presentan como cantantes realmente tienen habilidades vocales o no.

ENTREVISTA Pampita, antes de su debut en la TV uruguaya: "No me imaginé nunca que la tele iba a ser mi destino"

Florencia, quien se presentaba como cantante y nadadora, además de nieta de una cantante lírica, tuvo un gran desempeño durante la noche y logró confundir tanto a Mauricio como al jurado. Y es que en Veo cómo cantas el cantante correcto solamente puede decir la verdad, mientras que los cinco impostores pueden mentir, según establecen las reglas.

Finalmente, para sorpresa de todos en el estudio, se reveló su falta de habilidades vocales en una interpretación de Persiana Americana de Soda Estéreo, que cantó a dúo junto a Nacho Obes.

"No me recupero", "estoy en shock", fueron algunos de los comentarios a partir de la actuación de la impostora. "¿Sabés que me mentiste como a una niña?", le dijo la conductora del programa, Lucía Rodríguez.

"Mauri, perdón. Y perdón Nacho, te destrocé el tema", dijo Florencia. "Divague todo, lleve a mi padre a la escollera para que me grabara nadando, de chiquita iba a clases pero de ahí a ser nadadora profesional... soy actriz", contó finalmente la ganadora de la noche.