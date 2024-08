"Viendo la lista de los convocados al Cantando, el jurado va a tener que utilizar auriculares con autotuning"

Bueno, en algún punto sí. Siempre desde el lugar del humor y siempre pensando en un humor familiar, porque en algún momento entran personajes, Silvio Soldán, Michael Jackson, y muchos más. Te podría decir que hay algo de uno, cuenta un poco sobre las peripecias que pasa un muchacho que quiere llegar a ser showman. Entonces va a un casting, para ver si tiene las condiciones de protagonizarlo, la obra es un music hall, donde se van sucediendo distintas situaciones divertidas, algún guiño hacia el paso de comedia, no todas son imitaciones y todo sucede dentro de este espectáculo, que además me acompañan, cuatro bailarinas, Mica Mujica, una cantante marplatense que los va a sorprender y el actor Diego Valdéz.

Entonces vamos a ver el pasito de la luna de Michael. ¿Cuántos años hace que lo imitás?

Uff, muchos, más de 30. Comenzó en Minas cuando integraba un grupo humorístico que se llamaba Les Luthiers Serranos, porque éramos fanáticos del humor de este grupo y hacíamos una fonomímica de las grabaciones que en esa época teníamos en cassette. Un día metí a Michael Jackson, apareció de la nada haciendo el pasito de la luna en el medio del sketch de Les Luthiers, muy loco y fue un éxito. La gente se rio, y desde esa época me acompaña. Ahora es otra cosa, tiene su homenaje, ya entra haciendo su show, con pantalla gigante, bailarinas, efectos especiales, es un número que la gente disfruta mucho.

Fuiste nominado y premiado en Argentina varias veces.

Venía de ganar algunos premios como mejor labor cómica y hace dos años gané con producción integral. Esta temporada fuimos nominados a mejor Labor Cómica y Mejor Revista, lo loco es que yo presento éste espectáculo como Music Hall, y me nominan en la categoría Revista. No gané, pegué en el palo, pero la nominación fue un premio para nosotros, muy felices por esta nominación, quiere decir que te tienen en cuenta y que estás haciendo las cosas bien.

Acabás de ser convocado como participante para la edición de ¨El Cantando 2024¨ con la producción de Marcelo Tinelli.

Sí y muy feliz por ser parte de ese grupo. El Cantando por suerte se hace este año y me convocaron para participar, pero no tanto con personajes, sino poder mostrar algo que me encanta como artista, cantar. De hecho estoy haciendo shows con mi banda, hacemos covers de rock argentino, es algo que fui armando de a poquito hasta animarme, subirme a un escenario ya como cantante, me gusta mucho esa química que se genera con el público.

En esa lista de participantes al Cantando 2024 hay influencers, hay mediáticos, muchos exparticipantes de Gran Hermano, que no sabemos cuál es su condición para el canto.

Mirá, me pasa que voy entendiendo que son los tiempos que corren, lo que pasa en las redes. Es la irrupción de lo inmediato, que permite tener repercusión en los medios tradicionales como es la tele. Ahora una cosa no quita la otra, porque después hay que sostenerlo, hay que mantener esa audiencia, mucha gente que surgió de un reality esta trabajando en medios, o tiene su programa en YouTube o streaming. Uno tiene que aceptar que el medio esta en contante cambio y que aparecen nuevos jugadores. Más allá de eso, preocuparse por lo que hace uno. Lo que sostiene a un artista, si es que lo logra, es su arte y dentro de eso tiene que haber una formación que lo sostenga, sino se cae por su propio peso y se cae muy rápido. Hace muchos años que soy convocado por la producción de Marcelo, está en uno cumplir, estar a la altura de esa convocatoria y hacerlo profesionalmente. He logrado mantenerme en esta actividad en base al trabajo duro, al respeto, a preocuparme por lo que hago, innovar, proponer, trabajar una idea en equipo y personalmente, y luego que funcione esa propuesta, esas son la claves, no hay magia.

Pero esta lista tiene muchos participantes que no cantan. ¿Qué va a hacer al jurado? ¿Usar tapones en los oídos?

Es muy probable (ríe). Los jurados cuando vean la lista, van a tener que irse preparando, sino que los jurados usen auriculares con autotuning.

¿Habrá alguna novedad en esta edición 2024?

Te voy a contar algo en primicia. El otro día cuando estábamos en reunión con la producción, les comenté una idea que tengo. Y lo quiero sostener porque después las ideas quedan en el aire y luego la baja otro y dice; tengo una idea genial. Les he planteado como una nueva regla o una iniciativa que permita alguna variación y es que las parejas participantes tengan que presentar un tema propio. Que en algún momento del certamen tengan la exigencia de armar, producir y presentar un tema propio. Lo comenté con la producción, en las redes y los grupos de los participantes y les copó, tuvo un rebote muy interesante, porque además estaríamos abriendo la puerta y dando laburo a músicos, compositores, productores musicales y eso les encantó.