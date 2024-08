Tío Aldo antes de un nuevo show en Punta del Este: "Me está faltando un rotundo fracaso en el cine, que ya llegará"

Es llamativo como se están tardando los productores en convocarme, el séptimo arte es un área que todavía no he explorando, me está faltando ese rotundo fracaso en el cine, que ya llegará.

¿Con que show se encontrará el público en estas próximas funciones?

Nunca sé que show o que coloquio enfrentaremos, los temas aparecen solos y ahí se va armando el show, tengo una seguidilla, el 16 de Agosto en Atlántida, el 17 en La Farmacia Solis y el 18 en el Box Garden de Punta del Este, tres shows seguidos es mucho trabajo, tengo que descansar un poco. Estar unos días en casa de mis padres y recuperarme para otro desafío, que no sé cual es.

Viene de un éxito como es Poné Play, que cerró la temporada 2024 con 6 meses de intenso trabajo, ¿cuándo regresará el ciclo a la pantalla de canal 12?

Necesito unos cuantos meses, para recuperarme de todo ese trabajo, de lidiar con los invitados que no aciertan una canción, por ejemplo el Gaucho Influencer, nunca acierta Los Iracundos, es un papelón. Ahora si de la producción quieren hacer otro ciclo mañana, arranco y salto sin red. Como me gusta, enfrentarse a lo inesperado, al disparate y sobre todo divertir a la familia, Poné Play, se ha convertido en un programa familiar. Soy un mercenario del entretenimiento, yo vuelvo mañana si me llaman, paso por el canal, veo que prenden la cámara y arranco.

¿Cómo aparece usted en los medios?

Culpa del periodista y profesor Gustavo Rey, me convoca como aporte a la cultura nacional, eso fue hace 21 años, creo que está arrepentido. Ahí comenzó esta serie de fracasos que terminaron consolidando un éxito rotundo. Hasta el día de hoy nadie ha podido explicar como sucedió. No queda bien que yo lo diga, pero el Tío Aldo ha superado todo pronóstico posible, desde que irrumpió en el programa Caras y Más Caras, me propuse transgredir todos los límites, todavía no lo logré, pero en el camino la gente se divierte y sigo siendo políticamente incorrecto. ¿hasta cuando? Nadie lo sabe, yo menos.

¿Cómo es la situación económica del Tío Aldo?

Un éxito, vivo con mis padres. Trabajo cuando me llaman para algún evento o show, yo no soy actor, ni monologuista, pero cuando subo a un escenario, dejo la vida en la cancha, y no me importa enfrentarme a la adversidad, me subo y aparece la magia. No siempre fue así, recuerdo hace muchos años, en mis comienzos en el Nogaró de Punta del Este, con escasísimo marco de público, un fracaso que no me aminoró, que hasta el día de hoy se comenta. Pero el domingo 18 vuelvo a enfrentare a 1000 almas en el Box Garden, así que vengan a comprobar como me enfrente a esa fiera.