Yeyito de Gregorio: "Siento que la conducción deportiva va a ser para largo"

Cantar, pero mirá la voz que tengo. Es un papelón, ya bastante que me aguantan ahí en el programa de streaming y me bancan, porque hay veces que miro recortes un ratito, me escucho y digo "uh, es pesada esta voz dos horas", pero no puedo hacer nada es mi voz. Estamos haciendo el programa de stream de El Gráfico, que es una apuesta de Torneos y Competencias. Estoy como un nene. Conducir un programa en ese estudio tan mítico de muchos años de trayectoria, con la producción de TyC, y que El Gráfico se de lugar a meterse en el mundo del streaming, y que me hayan llamado sin ser periodista deportivo, ni nada. Yo no soy periodista deportivo ni conductor. Sí hice conducción de dos o tres programas, que me encantó hacerlo, pero bueno viste yo voy aprendiendo sobre la marcha. Miro también muchos conductores y por ahí aprendo cosas pero trato de no hacerlo muy, no deja de hacer un streaming, tenemos que estar charlando un poco también de verdad¨.