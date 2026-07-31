Feriado no laborable en agosto: qué trabajadores tendrán un día libre además del martes 25

Mientras la mayoría de los uruguayos deberá esperar al 25 de Agosto , un grupo específico de trabajadores tendrá un feriado no laborable unos días antes.

Se trata de los funcionarios del Tribunal de Cuentas , quienes el jueves 13 de agosto de 2026 tendrán un día de descanso por la celebración del Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas , creado por la Ley Nº20.342 , promulgada en setiembre de 2024.

La norma establece que el 13 de agosto de cada año será un feriado no laborable pago para "todos los que desempeñan funciones en y para el organismo".

Feriados de agosto 2026 en Uruguay: cuándo cae el de la Declaratoria de la Independencia y qué otros días no laborables habrá

El beneficio alcanza exclusivamente a los funcionarios que desempeñan tareas en el Tribunal de Cuentas , por lo que no se trata de un feriado general para toda la población.

Este es uno de los feriados no laborables de creación más reciente en Uruguay, ya que fue incorporado a la legislación hace menos de dos años.

¿Cómo se paga si se trabaja ese día?

Al tratarse de un feriado no laborable pago, quienes no trabajen percibirán igualmente su remuneración.

En cambio, si un funcionario comprendido por este régimen debe trabajar el 13 de agosto, tendrá derecho a cobrar doble, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº12.590.

Según explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el caso de los trabajadores mensuales, si prestan tareas durante un feriado pago, cobran el sueldo del mes más un día adicional, que se calcula dividiendo la remuneración mensual entre 30.

Este mismo régimen se aplica a otros feriados no laborables pagos, como el 1º de enero, el 1º de mayo, el 25 de Agosto y el 25 de diciembre.

El 25 de Agosto será el próximo feriado general

Además de este asueto específico, en agosto Uruguay celebrará el 25 de Agosto, fecha en la que se conmemora la Declaratoria de la Independencia.

A diferencia del Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas, el 25 de Agosto es un feriado no laborable para todos los trabajadores del país.

La fecha recuerda la sesión del 25 de agosto de 1825, cuando la Provincia Oriental aprobó las Leyes Fundamentales y proclamó su independencia de todo poder extranjero, un hito que dio origen a una de las principales fechas patrias del calendario uruguayo.