BRASIL

Cruzeiro cerró la compra de Gerson, la más cara de la historia del fútbol sudamericano: mirá los detalles

Cruzeiro completó la compra de Gerson, exjugador de Flamengo y bicampeón de la Copa Libertadores, que llega desde el Zenit de Rusia

10 de enero 2026 - 10:53hs
Gerson

Un bombazo rompió el mercado de pases de Brasil y es que Cruzeiro avanzó en las negociaciones y cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano por Gerson Santos, mediocampista de 28 años, que llegará procedente del Zenit de San Petersburgo y que tuvo un paso reciente por el Flamengo.

La cifra que pagará el conjunto de Belo Horizonte será de 27 millones de euros fijos más otros 3 por variables, que supera a los 25.500.000 euros desembolsados por el Palmeiras para la incorporación de Vitor Roque, desde el Barcelona. El volante firmará por cuatro temporadas y fue uno de los pedidos del técnico Tite.

Un detalle a tener en cuenta es que Gerson estuvo tan solo seis meses en el Zenit de Rusia a cambio de 25 millones de euros, club al que arribó luego de disputar el Mundial de Clubes 2025 con el Flamengo. Su vuelta al fútbol de Sudamérica se gestionó con rapidez y es una de las apuestas fuertes del Cruzeiro, que volverá a jugar la Copa Libertadores por primera vez desde 2019.

Gerson
Gerson será nuevo jugador del Cruzeiro

Gerson será nuevo jugador del Cruzeiro

Gerson es un futbolista consagrado en el fútbol sudamericano. Además de ser bicampeón de la Copa Libertadores (2019 y 2025 con el Mengao), conquistó en tres ocasiones tanto el Brasileirao como la Supercopa local, una Recopa Sudamericana, una Copa de Brasil y el Campeonato Cariora en cuatro ocasiones.

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

 Ruben Paz y su magia para Uruguay ante la marca de Maximiliano Rodríguez de Argentina en el partido de las leyendas en Punta del Este
FÚTBOL

Uruguay goleó 5-2 a Argentina en el choque de leyendas en Punta del Este, con golazos de Godín, Paz, Darío Rodríguez, Forlán y Matías Cabrera de taco: mirá los videos

Gerson, la compra más cara de la historia de Sudamérica

Otro detalle cursioso es la cantidad de dinero que movió Gerson entre todas las transferencias en las que estuvo involucrado. A sus 28 años, el centrocampista puede comentar que ya movió 122 millones de euros en traspasos: junto a la compra del Cruzeiro, se suman las de Roma (18,5 millones), Flamengo (13 millones en 2019 y 15 en 2023), Olympique de Marsella (20,5 millones) y Zenit de San Petersburgo (25 millones).

De esta manera, así queda conformado los cinco fichajes más caros de la historia del fútbol sudamericano:

  1. Gerson Santos | 27 + 3 en variables del Cruzeiro al Zenit de San Petersburgo.
  2. Vitor Roque | 25,5 del Palmeiras al Barcelona.
  3. Thiago Almada | 19,5 del Botafogo al Atlanta United.
  4. Paulinho | 18 del Palmeiras al Bayer Leverkusen.
  5. Carlos Alcaraz | 18 del Flamengo al Southampton.

