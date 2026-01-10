VIDEOS | Así golpeó el ciclón extratropical en Uruguay

La franja sur de Uruguay enfrenta este sábado el impacto de un ciclón extratropical, con vientos sostenidos e intensos de entre 40-70 km/h.

De acuerdo al último reporte climático publicado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), localidades de Canelones y Maldonado se mantienen bajo alerta naranja, mientras que en Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo y San José el llamado de advertencia escala al amarillo.

Ciclón extratropical - @MatiMederosURU Como consecuencia del fenómeno que persistirá hasta el domingo, se registraron interrupciones en el suministro de agua potable y energía eléctrica en distintos puntos del país.

Embed Florida Uruguay: Otro departamento afectado por el temporal. Las ráfagas de vientos alcanzaron los 95km/h. Con caída de un árboles, algunos sobre auto estacionado. Se reporta solo daños materiales. C.W.33 RADIO FLORIDA | Canal TVFlorida. pic.twitter.com/cltImGrExi — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) January 10, 2026 Las autoridades recomendaron adoptar acciones preventivas en cada zona afectada, como almacenar agua con anticipación o evitar su uso innecesario durante su interrupción.

Ciclón extratropical uruguay El pasaje del ciclón extratropical por Montevideo obligó también a modificar la agenda del Carnaval. Las tradicionales Llamadas del Cordón, que estaban previstas para este sábado 10, fueron suspendidas por razones climáticas y se reprogramaron para el sábado 17. Ciclón extratropical