VIDEOS | Así golpeó el ciclón extratropical en Uruguay

De acuerdo al último reporte climático publicado por el Inumet, localidades de Canelones y Maldonado se mantienen bajo alerta naranja, mientras que en Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo y San José el llamado de advertencia escala al amarillo.

10 de enero 2026 - 15:17hs
Ciclón extratropical en Uruguay

La franja sur de Uruguay enfrenta este sábado el impacto de un ciclón extratropical, con vientos sostenidos e intensos de entre 40-70 km/h.

De acuerdo al último reporte climático publicado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), localidades de Canelones y Maldonado se mantienen bajo alerta naranja, mientras que en Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo y San José el llamado de advertencia escala al amarillo.

Ciclón extratropical - @MatiMederosURU

Como consecuencia del fenómeno que persistirá hasta el domingo, se registraron interrupciones en el suministro de agua potable y energía eléctrica en distintos puntos del país.

Las autoridades recomendaron adoptar acciones preventivas en cada zona afectada, como almacenar agua con anticipación o evitar su uso innecesario durante su interrupción.

Ciclón extratropical uruguay

El pasaje del ciclón extratropical por Montevideo obligó también a modificar la agenda del Carnaval. Las tradicionales Llamadas del Cordón, que estaban previstas para este sábado 10, fueron suspendidas por razones climáticas y se reprogramaron para el sábado 17.

Ciclón extratropical

Ciclón extratropical Uruguay

