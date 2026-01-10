Dólar
/ Nacional / SERVICIOS

MAPA UTE | Cuáles son las zonas que se mantienen con cortes de luz hoy sábado 10 de enero

Devenidos del impacto del ciclón extratropical que se desplazó al Este del país, el reporte vespertino mantiene en niveles de conflicto áreas específicas de los departamentos de San José y Canelones, con hasta el 5% de sus usuarios afectados.

10 de enero 2026 - 13:57hs
MAPA CORTES DE LUZ

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) actualizó el Mapa Interactivo de la Situación del Servicio Eléctrico en Uruguay luego de los cortes de luz masivos que se registraron en las primeras de este sábado 10 de enero.

Devenidos del impacto del ciclón extratropical que se desplazó al Este del país, el reporte vespertino mantiene en niveles de conflicto áreas específicas de los departamentos de San José y Canelones, con hasta el 5% de sus usuarios afectados.

CORTES DE LUZ EN URUGUAY MAPA
Fuente: UTE

Fuente: UTE

El fenómeno climático mantiene el pronóstico de lluvias abundantes y vientos fuertes. En paralelo, se constataron múltiples caídas de árboles de gran porte, fundamentalmente en las zonas costeras.

Yamandú Orsi. Archivo
POLÍTICA EXTERIOR

Yamandú Orsi citó de urgencia al gabinete ante la "grave crisis internacional" tras intervención militar de EEUU en Venezuela

Se esperan lluvias y vientos fuertes.
CICLÓN

El mensaje de Yamandú Orsi ante la llegada del ciclón extratropical: el "alivio" por las lluvias y los "problemas" que trajo el viento

Maldonado contabilkiza 5673 clientes sin luz; Lavalleja 1302 y Salto 1966. En otros departamentos menos del 2% de la población con el servicio cortado.

ECSE (Estado de Calidad del Servicio Electrico)

"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía", comentó en su cuenta de X el presidente Yamandú Orsi.

Embed

"Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo", agregó.

Temas:

UTE Uruguay San José

