MAPA UTE | Cuáles son las zonas que se mantienen con cortes de luz hoy sábado 10 de enero

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) actualizó el Mapa Interactivo de la Situación del Servicio Eléctrico en Uruguay luego de los cortes de luz masivos que se registraron en las primeras de este sábado 10 de enero.

Devenidos del impacto del ciclón extratropical que se desplazó al Este del país, el reporte vespertino mantiene en niveles de conflicto áreas específicas de los departamentos de San José y Canelones, con hasta el 5% de sus usuarios afectados.

El fenómeno climático mantiene el pronóstico de lluvias abundantes y vientos fuertes. En paralelo, se constataron múltiples caídas de árboles de gran porte, fundamentalmente en las zonas costeras.

Maldonado contabilkiza 5673 clientes sin luz; Lavalleja 1302 y Salto 1966. En otros departamentos menos del 2% de la población con el servicio cortado.

ECSE (Estado de Calidad del Servicio Electrico)

"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía", comentó en su cuenta de X el presidente Yamandú Orsi.

— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) January 10, 2026

"Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo", agregó.