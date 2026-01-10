Inumet emitió una doble alerta ante la posible llegada de un ciclón extratropical en Uruguay: estas son las localidades implicadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una doble alerta , una amarilla y una naranja , por " vientos fuertes y persistentes " a partir de las 09:45 de la mañana hasta las 16:00 del sábado 10 de enero –o en caso de que se presenten cambios en "significativos" en el pronóstico–, en el marco de la posible llegada de un ciclón extratropical .

Según el organismo, habrá " vientos muy fuertes y persistentes" desde el sureste con rachas que, en el caso de las zonas comprendidas bajo la alerta naranja, podrían llega a los 100 kilómetros por hora.

La alerta llega poco después de que el Inumet emitiera un aviso especial a la población por tormentas fuertes y la posterior formación de un "ciclón extratropical" en el territorio nacional.

Advertencia meteorológica naranja por Vientos muy fuertes y persistentes Advertencia meteorológica amarilla por Vientos fuertes y persistentes Se actualizará a las 16:00 o ante cambios significativos Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/dmTVOc4jiB

Según había afirmado el Inumet, el clima empezaría a desmejorar desde las primeras horas del viernes , aunque primero afectando al norte del territorio y luego desplazándose hacia el centro y este.

Para el sábado, en tanto, ya pronosticaba la formación de un "ciclón extratropical sobre el territorio nacional", que generará "precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros".

Este fenómeno climático afectará "principalmente el sur del Río Negro con mayor intensidad en la zona este".

De acuerdo con lo anunciado por Inumet las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la madrugada del domingo desde el litoral oeste.

Localidades afectadas por la alerta naranja por vientos fuertes

En las siguientes zonas Inumet advierte que puede haber "vientos sostenidos e intensos de entre 40-70 km/h con rachas de hasta 100 km/h".

Canelones: Atlántida, El Pinar, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis y Soca.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Arachania, La Paloma y La Pedrera.

Localidades afectadas por la alerta amarilla por vientos fuertes

El pronóstico prevé para estas zonas "vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h".

Canelones: Aguas Corrientes, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Migues, Montes, Pando, Paso Carrasco, Progreso, Ruta 74, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Colonia Valdense, El Semillero, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos y Santa Ana.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Aiguá, El Edén, Los Talas y Nueva Carrara.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.