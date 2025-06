La novela de Neymar y su renovación con Santos de Brasil tiene un nuevo episodio; mirá lo que dijo ahora su padre

Hace pocos días, el 29 de mayo, el padre del astro puso en duda la continuidad del delantero. "El contrato de Neymar se acaba y aún no fue discutida su renovación", expresó entonces.

Ícono del Santos, con el que ganó la Copa Libertadores de 2011 antes de su llegada al Barça, Neymar retornó al equipo después de que una grave lesión en la rodilla izquierda arruinase su etapa con el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Una sucesión de nuevas lesiones le han limitado a apenas cuatro partidos, sin goles anotados, en el Brasileirao de 205. Jugó siete en el Campeonato Paulista, en el que hizo tres dianas.

Santos' forward Neymar #10 reacts after a foul during the Campeonato Paulista football match between Santos and Botafogo de Ribeirao Preto at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on February 5, 2025. NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar en el piso al recibir una falta en su regreso a Santos

Foto: AFP