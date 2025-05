La decisión que tomó con Neymar el nuevo entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, en su primera lista de convocados para las Eliminatorias; mirá la nómina

This handout picture released by the Brazilian Football Confederation (CBF) shows the new Brazilian football team head coach Carlos Ancelotti (L) talking with CBF president Samir Xaud as he arrives at the Galeao International Airport in Rio de Janeiro, Br

Santos' forward Neymar #10 gestures during the Campeonato Paulista football match between Santos and Botafogo de Ribeirao Preto at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on February 5, 2025. NELSON ALMEIDA / AFP Neymar en su regreso a Santos Foto: AFP

"Queremos convocar a jugadores que están bien", explicó el exentrenador del Real Madrid. Aunque "obviamente" cuenta para el futuro con "Ney", especialmente para el Mundial de Norteamérica.

Debido a sus recurrentes lesiones, el exatacante del PSG y del Barcelona no ha jugado con el equipo nacional desde octubre de 2023.

Con Casemiro ocurre al revés. Cuando su tiempo en la Seleção parecía muerto, y después de un año y medio relegado, el técnico italiano lo trae de regreso para aprovechar su buen momento en el Manchester United.

Los pergaminos del volante de 33 años, dos veces mundialista y a quien Ancelotti ya entrenó en el Madrid, podrían asegurarle la cinta de capitán, según la prensa brasileña.

20250508 MANCHESTER (United Kingdom), 08/05/2025.- Casemiro (L) and Manuel Ugarte of Manchester United in action against Maroan Sannadi (R) of Athletic during the UEFA Europa League semi-finals 2nd leg soccer match between Manchester United and Athletic C Casemiro, Manuel Ugarte y Maroan Sannadi Foto: EFE/EPA/Aadam Vaughan

Sin sorpresas, el nuevo DT llamó también a las estrellas Vinícius Junior (Real Madrid) -también dirigido por él en el club español- y Raphinha (Barcelona) para el ataque, que sufrirá las bajas de Rodrygo y Endrick (Real Madrid) por lesión.

Ancelotti tampoco discrimina por liga: aunque la mayoría de los convocados actúa en Europa, la lista incluye a cinco jugadores del Flamengo, uno del Palmeiras y uno del Corinthians, Hugo Souza, que se metió en el tercer lugar de la lista de arqueros como una de las novedades de la plantilla.

En la convocatoria aparecen regresos como los del volante Andreas Pereira (Fulham) y el defensor Alex Sandro (Flamengo), además del delantero Richarlison (Tottenham), con quien el italiano tiene una excelente relación desde que lo entrenó en el Everton.

This handout picture released by the Brazilian Football Confederation (CBF) shows the new Brazilian football team head coach Carlos Ancelotti (L) talking with CBF president Samir Xaud as he arrives at the Galeao International Airport in Rio de Janeiro, Br Ancelotti llego a Brasil AFP

También serán de la partida otros jugadores que fueron titulares en marzo contra Argentina, como los defensores Wesley (Flamengo) y Marquinhos (PSG).

Brasil enfrentará como visitante a Ecuador el 5 de junio y recibirá a Paraguay el 10 de junio, en dos fechas clave para acomodarse en unas eliminatorias en las que marcha cuarto y a diez puntos del líder Argentina.

Lista completa de convocados por Carlo Ancelotti en Brasil:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milan), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo), Alexsandro (Lille).

Volantes: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo).

Delanteros: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Vinícius Junior (Real Madrid).

Con base en AFP