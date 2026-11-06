Las felicitaciones para Sebastián Boselli del entrenador de Getafe José Bordalás tras ser titular en los últimos partidos por LaLiga y Conference League

Sebastián Boselli encontró en la lesión de Zaid Romero una oportunidad para reivindicarse en el Getafe . El central uruguayo, relegado a un papel secundario desde su llegada en el mercado de invierno europeo del curso pasado, ha encadenado dos titularidades frente al Sevilla y el Brighton que le han servido para ganarse los elogios de José Bordalás y abrir un debate en la defensa del conjunto azulón: qué hacer con él cuando regrese el argentino.

En medio de las dificultades que atraviesa el Getafe, y después de la derrota frente al Brighton (0-1), Boselli ha sido una de las noticias positivas de la semana. Frente al Sevilla la pasada jornada de Liga ofreció una actuación convincente y contra el cuadro inglés volvió a destacar por su concentración e intensidad, cualidades especialmente apreciadas por su entrenador.

"Muy bien Boselli. Otro grandísimo partido. Ha estado muy atento y así hay que vivir los partidos, como los vive él. Estoy muy contento y le felicito. Ha hecho un gran partido y así hay que vivirlos, con esa atención e intensidad. Ojalá siga en esa línea", dijo Bordalás en rueda de prensa tras el choque ante el Brighton.

El elogio llegó en una comparecencia en la que el técnico volvió a lamentar los errores defensivos del Getafe. Su equipo sólo ha conseguido mantener la portería a cero en dos encuentros desde el comienzo de la temporada (frente al Málaga y el Racing), una estadística que contrasta con la solidez que tradicionalmente ha caracterizado al Getafe de Bordalás.

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Boselli, mientras tanto, ha aprovechado una oportunidad que no parecía cercana. Llegó al Coliseum en el mercado invernal de la pasada campaña, cedido por River Plate, en una ventana en la que también se incorporaron Zaid Romero, Martín Satriano, Luis Vázquez y Veljko Birmanevi.

Sebastián Boselli en Getafe

Su papel fue principalmente el de recambio. Alternó el lateral derecho con el centro de la defensa, sin asentarse entre los habituales del entrenador. El Getafe, sin embargo, apostó por su continuidad y adquirió sus derechos durante el verano.

Una oportunidad después de diez jornadas

El inicio de esta temporada tampoco comenzó con demasiadas oportunidades. En las diez primeras jornadas de Liga, Boselli disputó apenas 159 minutos y sólo fue titular frente al Deportivo, como lateral derecho. En tres partidos no participó y en otros tres apenas acumuló entre uno y diez minutos.

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La lesión de Zaid Romero cambió el panorama. El argentino, uno de los centrales de confianza de Bordalás, sufrió además una recaída que retrasó su regreso. El entrenador probó alternativas hasta confiar en Boselli frente al Sevilla, una apuesta a la que dio continuidad contra el Brighton.

El uruguayo completó ambos encuentros como central en una línea de cuatro defensas. En apenas dos partidos acumuló más minutos que en las diez primeras jornadas ligueras y dejó una impresión que podría modificar su papel dentro de la plantilla.

A sus 22 años, el defensor tiene experiencia en escenarios exigentes. Fue campeón del mundo sub-20 con Uruguay en 2023 y pasó por River Plate antes de llegar al fútbol español. Su versatilidad, demostrada tanto en el lateral como en el eje de la zaga, ofrece además diferentes alternativas tácticas.

Sebastián Boselli en Getafe

La próxima decisión llegará con el regreso de Zaid Romero, que ya se entrena con el grupo y parte con ventaja para recuperar la titularidad por su jerarquía. Djené también ocupa un lugar destacado en los planes de Bordalás, por lo que Boselli tendrá competencia para mantenerse en el once.

Tendría una opción si Bordalás recupera la defensa de tres centrales, un recurso que el técnico del Getafe ha empleado esta temporada tanto en casa como fuera y que permitiría reunir a Zaid Romero, Djené y Boselli. No obstante, su utilización dependerá del rival y de las necesidades del equipo.

Por ahora, Boselli ha conseguido algo que parecía difícil hace apenas unas semanas: introducir una duda en una jerarquía defensiva bastante definida. Un par de encuentros a buen nivel no garantizan un hueco en el once, pero sí han convertido a un habitual del banquillo en una alternativa que Bordalás tendrá que valorar.

EFE