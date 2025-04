Lionel Messi y Luis Suárez tomaron mate en la platea, junto a Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, e Inter Miami perdió el invicto; mirá por qué no jugaron por la MLS

Mascherano, que ya conocía la derrota en el torneo de Concacaf, acumulaba ocho jornadas invicto en la MLS en su primera temporada como entrenador de un club.

El equipo alternativo que dispuso 'El Jefecito' dejó escapar una ventaja de 3-1 en la segunda parte frente a su afición de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

El FC Dallas llevó la iniciativa del juego en los primeros minutos y logró abrir el marcador en el minuto 8 con un trallazo de Shaq Moore después de que la zaga de Miami fallara en un despeje.

Antes del descanso, los locales dieron vuelta el marcador con un gol del haitiano Fafa Picault en el minuto 16 y otro del ecuatoriano Allen Obando en el 29.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - APRIL 27: Lionel Messi #10 and Luis Suárez #9 of Inter Miami CF look on from the stands with their families during the MLS match between Inter Miami CF and FC Dallas at Chase Stadium on April 27, 2025 in Fort Lauderdale, Florida

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez

Foto: AFP