Liverpool desmiente la nueva teoría sobre Darwin Núñez acerca de la falta de titularidad que se informó en un diario deportivo de Portugal cuando están por ganar la Premier League

En la misma, entre otras cosas, explica que Benfica, el club que lo vendió a los reds, se puede quedar sin 5 millones de euros, sin el técnico Arne Slot no coloca al uruguayo una vez más como titular.

"El contador ha vuelto a ponerse a cero, a la espera de una nueva serie de 25 partidos, y en este momento el recuento marca 24 encuentros. Benfica está a solo un partido de Darwin Núñez en la Premier League (la Champions League ya terminó para Liverpool esta temporada) de recibir otros 5 millones de euros", expresa el medio portugués.

Es decir que a Darwin Núñez le quedan cinco partidos para terminar la temporada, Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal, Brighton & Hove Albion y Crystal Palace, y si no es titular en ninguno, Benfica no percibirá esos 5 millones de euros extras por bonos, solo por un encuentro.

Liverpool's Portuguese striker #20 Diogo Jota (L) leaves the pitch after being substituted off for Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez during the English Premier League football match between Liverpool and Everton

Diogo Jota y Darwin Núñez

Foto: Paul Ellis / AFP