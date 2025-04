El video del hincha de Cerro Largo que se viralizó y su abrazo de gol con los otros tres que alentaron al equipo en Brasil

Cerro Largo revivió este miércoles en el grupo B de la Copa Sudamericana con un inesperado e histórico triunfo, por 0-1, sobre el Vitória brasileño en Salvador, gracias al acierto de Facundo Peraza en la recta final del encuentro.

Es la primera victoria del conjunto de Melo en una fase de grupos de la Sudamericana, que disputa este año por primera vez en su corta historia.

Cerro Largo's forward #13 Facundo Peraza celebrates scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Vitoria and Uruguay's Cerro Largo at the Manoel Barradas stadium in Salvador, state of Bahia, Brazil

Facundo Peraza de Cerro Largo festeja su gol ante Vitória de Brasil por Copa Sudamericana

FOTO: AFP