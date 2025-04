La historia de los dos únicos hinchas de Cerro Largo que fueron a Bahía y gozaron del histórico triunfo arachán ante Vitoria

En el festejo del gol, todos se abrazaron en lo que consideró “una experiencia única”.

Paolo Tort también contó que no pudieron llegar al estadio junto a la delegación de Cerro Largo FC y que lo hicieron junto a los hinchas de Vitoria, quienes los trataron muy bien.

“Tuvimos contacto con gente de Vitoria que nos recibió muy bien, nos dijeron donde comprar las entradas y fuimos con la hinchada, disfrutando en todo momento afuera del estadio y nos acompañaron hasta la puerta en la que éramos nosotros dos nomás. Y después a la salida la Policía Militar nos sacó hasta que nos tomamos un Uber”, agregó.

“Fue muy lindo, disfrutamos, éramos pocos pero buenos”, comentó.

El hincha arachán contó que su primo Ricardo suele acompañar a “la 22”, la hinchada de Cerro Largo, y juntos decidieron ir a Bahía.

“Siempre que podemos vamos a los partidos, a Montevideo principalmente”, contó, y dijo que son hinchas del equipo desde que se inició. “De Cerro Largo, de la selección y del ciclismo, todo lo que sea Cerro Largo”.

Paolo también señaló que los jugadores Nicolás Bertocchi y Gino Santilli les regalaron sus camisetas tras acercarse a la tribuna. “Fueron los únicos dos que se acercaron, agradecidos con ellos que tuvieron este reconocimiento con nosotros”.

Además, señaló que piensan ir a Florencio Varela, Argentina, para el partido ante Defensa y Justicia. “Creo que somos lo amuletos de la suerte”, comentó, entre risas, a la espera de una posible invitación que les haga el club para llevarlos.

Sobre el partido, dijo que siempre tuvieron “la esperanza” de que lo iban a ganar.

Cerro Largo's forward #13 Facundo Peraza celebrates scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Vitoria and Uruguay's Cerro Largo at the Manoel Barradas stadium in Salvador, state of Bahia, Brazil

Facundo Peraza de Cerro Largo festeja su gol ante Vitória de Brasil por Copa Sudamericana

FOTO: AFP