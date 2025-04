Álvaro Rodríguez no se presta para el show: mirá la incómoda entrevista al uruguayo cuando le preguntaron por el clásico Real Madrid vs Barcelona

Pese al momento, el juvenil con pasado en selección uruguaya sub 20 le intentó poner buen ánimo.

“La verdad que ahora yo no estoy pensando en eso, tío”, respondió cuando el periodista de El Chiringuito le preguntó por el resultado de Real Madrid Va Barcelona y recordó que el uruguayo es canterano de los merengues y entendía que era madridista.

Álvaro Rodríguez en El Chiringuito Álvaro Rodríguez en El Chiringuito

“Edu, no me hables de esto, tío”, agregó Rodríguez, hijo del ex Peñarol Daniel “Coquito” Rodríguez.