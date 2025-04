Liverpool de Darwin Núñez puede salir campeón este miércoles y sin jugar; mirá por qué y cómo está la definición de la Premier League

En caso de empate, Liverpool no sería campeón matemático, pero sí virtual, ya que superaría a Arsenal en 12 puntos, con una diferencia de goles de +10.

Al equipo entrenado por Arne Slot le bastaría un empate el domingo en Anfield contra Tottenham, del uruguayo Rodrigo Bentancur, para festejar con sus aficionados el 20º título inglés de su historia, con lo que empataría a Manchester United como los clubes ingleses con más campeonatos.

Arsenal, no obstante, está en racha, no pierde desde al 22 de febrero (1-0 contra el West Ham) y tiene como gran objetivo de final de temporada, al menos el más realista, la Liga de Campeones.

Federico Valverde de Real Madrid ante Declan Rice de Arsenal por la Champions League

FOTO: AFP