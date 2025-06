Los cinco grandes ausentes del Mundial de Clubes de FIFA: Cristiano Ronaldo lidera la lista de históricos en retirada y de jóvenes promesas que lo miran por TV

Por primera vez en dos décadas de protagonismo, el astro portugués de 40 años se perderá un torneo de esta envergadura.

Neymar regresó al Santos en enero de 2025 con la ilusión de recuperar continuidad tras una grave lesión en la rodilla cuando pertenecía al Al-Hilal saudí.

Pero desde entonces, el paso del astro brasileño de 33 años ha sido errático: dos lesiones casi consecutivas le han impedido brillar mientras el emblemático club se hunde en los puestos de descenso del Brasileirao.

Su contrato expira el 30 de junio y su futuro en el cuadro paulista, el mismo donde Pelé forjó buena parte de su leyenda, es incierto.

La ausencia de Neymar -todavía uno de los talentos más desequilibrantes del planeta- es una baja sensible para el torneo, que se priva de uno de los futbolistas más atractivos tanto en lo deportivo como en lo comercial.

Mohamed Salah, el atacante egipcio, no participará debido a que el Liverpool no consiguió clasificar al torneo bajo los criterios de rendimiento de la UEFA entre 2021 y 2024.

A sus 32 años, Salah sigue siendo un jugador clave en Anfield, conquistando esta temporada el título de la Premier League, y un ícono del fútbol africano.

Su ausencia deja al Mundial de Clubes sin uno de los extremos más letales y consistentes de los últimos tiempos, y sin una figura especialmente popular en Medio Oriente y África.

El Mundial de Clubes tampoco contará con el FC Barcelona, uno de los grandes ausentes. El club español no logró los puntos suficientes en el ranking UEFA para clasificar al torneo, dejando fuera a dos de sus mayores promesas: Pedri y Lamine Yamal.

Pedri, de 22 años, fue elegido Golden Boy en 2021 y recibió el Trofeo Kopa ese mismo año por parte de France Football, tras deslumbrar en el Mundial Sub17 de Brasil-2019.

Su visión de juego, precisión en el pase y madurez táctica lo catapultaron como el motor creativo del Barça y uno de los centrocampistas más refinados de Europa.

Lamine Yamal, con apenas 17 años, conquistó el Golden Boy en noviembre de 2024, convirtiéndose en el ganador más joven del prestigioso galardón, y sumó también el Trofeo Kopa. Fue campeón de la Eurocopa de 2024, donde fue nombrado el Mejor Jugador Joven del torneo.

Con el FC Barcelona se alzó esta temporada con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, transformándose en la figura insustituible del equipo.

20241028 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2024 Barcelona's Spanish forward Lamine Yamal receives the Kopa Trophy for best under-21 player during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. FRANCK

Lamine Yamal

Foto: Franck Fife / AFP