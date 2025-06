Boca Juniors se prepara para el debut en el Mundial de Clubes: el once que piensa Russo y la situación de Edinson Cavani

La situación de Edinson Cavani

Por el lado del uruguayo, no son buenas noticias. Edinson Cavani no participó de las primeras prácticas a la par del grupo sino que realizó trabajos diferenciados por las molestias físicas que arrastra previo al Superclásico y por jugar ante Independiente sin estar recuperado al 100%. Todo indica que no estará en el debut.

En esta línea, el plantel se entrenó en el predio de la Barry University con la mira puesta en el debut contra el equipo portugués. Miguel Ángel Russo sorprendió al diagramar un trabajo con un esquema 4-4-2, con un doble nueve bien definido conformado por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Los equipos que paró Miguel Ángel Russo

Sin embargo, Russo paró dos equipos distintos en la práctica del pasado miércoles pensando en Benfica. Equipo A: Marchesín; Saracchi, Figal, Rojo, Blanco; Delgado, Alarcón; Velasco, Janson, Giménez y Aguirre.

Equipo B: Brey; Dalmasso, Miramón, Battaglia, Fabra; Belmonte, Herrera; Zenón, Palacios, Merentiel y Zeballos.

Merentiel.jpeg Merentiel en la práctica de Boca Juniors Boca Juniors

No obstante, se estima que Marchesín estará en el arco el próximo lunes; la línea de cuatro defensores, con algunas dudas, estaría conformada por Lucas Blondel (o Luis Advíncula), Nicolás Figal, Marcos Rojo (o Ayrton Costa) y Lautaro Blanco (o Frank Fabra).

En el mediocampo los dos volantes centrales serían Ander Herrera y Milton Delgado (o Williams Alarcón); mientras que a sus lados se ubicarían el Changuito Zeballos y Kevin Zenón, formando una línea de cuatro mediocampistas, que estaría acompañada por Milton Giménez y Miguel Merentiel.