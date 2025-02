"No ha sido fácil seguir sin vos": la emotiva carta de Esperanza Pizarro, una de las mejores jugadoras uruguayas, recordando a su mamá

Esperanza Pizarro en un entrenamiento con la selección Foto: @AUFfemenino

La goleadora uruguayo Esperanza Pizarro, figura actualmente del Eibar de España, publicó este miércoles 12 una emotiva carta recordando a su mamá, que falleció hace cinco años en un accidente de tránsito. "Ojalá me veas cuando entro a la cancha y te hablo al cielo".

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La carta de Esperanza Pizarro "Hoy hace 5 años de que aquella llamada me cambie la vida para siempre. 5 años que mi hermana tuvo que darme la noticia más dura de mi vida de que ya no te íbamos a volver a ver. Pueden parecer muchos pero duele como si hubiese sido ayer.

No ha sido nada fácil seguir sin vos y me he equivocado muchísimo intentando estar bien. Me has mandado personas hermosas en el camino que no puedo estar más agradecida de que hayan aparecido, me han enseñado y cuidado cada una a su manera.

000-32ev24u-jpg..webp Esperanza Pizarro seguirá su carrera en el fútbol español AFP Ojalá ma me veas cada vez que entro a la cancha y te hablo al cielo. Ojalá estés orgullosa de todo lo que he hecho por volver a estar bien y hoy después de tanto te puedo decir que he sanado un poco y que volví a ser feliz. Vos, mis hermanas y yo nos merecemos que la vida sea feliz. Te fuiste pero siempre vas a estar conmigo porque te siento en todo. Hoy elijo recordarte y tenerte presente pero sin sufrirte, entendí que no olvidarte no tiene que ir de la mano con sufrirte, no es lo que quisieras estoy segura.